Rick Karsdorp komt niet opdagen bij training AS Roma: winters vertrek is zeker

Zondag, 20 november 2022 om 20:00 • Noel Korteweg

De ruzie tussen José Mourinho en Rick Karsdorp lijkt niet meer goed te komen. De 27-jarige rechtsback is zondag niet op de training verschenen bij AS Roma en lijkt daardoor aan te sturen op een definitieve breuk bij de Italianen. Transferexpert Fabrizio Romano meldt daarnaast dat het ‘over’ is tussen de Nederlander en zijn club. Karsdorp, die nog tot medio 2025 vastligt bij de regerend Conference League-winnaar, heeft aan interesse geen gebrek.

Het ging ruim twee weken geleden helemaal mis tussen Mourinho en de drievoudig international. De Portugese oefenmeester haalde na afloop van de wedstrijd tegen Sassuolo (1-1) flink uit naar Karsdorp. “De inzet van het team werd verraden vanwege de houding van een onprofessionele speler. Hij verraadde alle anderen. Een fout hoort bij het spel, maar ik had zestien spelers op het veld en vond er één niet leuk. Ik zei de speler dat hij in januari maar een ander team moest gaan zoeken.”

De spelers van Roma kregen afgelopen week vrij wegens de WK-break en moesten zich eigenlijk zondag weer melden op de training. Karsdorp deed dat dus niet, waardoor Mourinho zijn zin lijkt te krijgen en de ex-Feyenoorder in januari inderdaad op zoek moet gaan naar een ander team. De rechtsback heeft aan interesse geen gebrek: Juventus, AC Milan, Bologna, Olympique Marseille en Olympique Lyon zouden Karsdorp allemaal nauwlettend in de gaten houden. Een terugkeer naar Nederland zou ook niet volledig uitgesloten worden, al is Roma alleen bereid om mee te werken aan een verkoop of huur met optie tot koop.

De Italiaanse club is op haar beurt bezig om een geschikte vervanger van Karsdorp te vinden, waarbij Héctor Bellerín van Barcelona nadrukkelijk wordt genoemd. De 27-jarige Spanjaard ligt tot medio 2023 vast in Spotify Camp Nou, waardoor de Catalanen niet al te hoog in de boom zullen gaan zitten wat betreft een transfersom. Met rechtsback Zeki Celik heeft Mourinho ook al een back-up in huis. Karsdorp kwam in de zomer van 2017 voor zestien miljoen euro over van Feyenoord en speelde sindsdien 122 wedstrijden voor Roma.