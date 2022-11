Ecuador waarschuwt Nederland en opent WK met klinkende zege op Qatar

Zondag, 20 november 2022 om 18:58 • Tom Rofekamp • Laatste update: 19:05

Ecuador heeft de openingswedstrijd op het WK probleemloos naar zich toegetrokken. Het team van Gustavo Alfaro had helemaal niets te duchten van gastland Qatar, dat met een 0-2 verlies nog goed wegkwam. Enner Valencia was de absolute uitblinker namens Ecuador, en was ook verantwoordelijk voor de gehele doelpuntenproductie. De bal ligt nu bij groepsgenoot Nederland, dat maandag om 17.00 uur aantreedt tegen Senegal.

Dagen voordat er werd afgetrapt in het Al Baytstadion stond het duel al onder hoogspanning. Amjad Taha, een journalist en onderzoeker van het British Middle East Center for Studies and Research, beweerde vrijdag dat Qatar een achttal spelers van Ecuador zou hebben omgekocht om het duel met 1-0 te verliezen. Dat zou ten overstaan van een som van in totaal circa zeven miljoen euro zijn. Bondscoach van Qatar Félix Sánchez wuifde dat gerucht echter al snel weg.

De openingsfase van de WK-ouverture sprak in ieder geval in Sánchez' voordeel. Na een kwartier spelen haalde Qatarese doelman Saad Al-Sheeb Valencia neer, waarop scheidsrechter Daniele Orsato naar de stip wees. Valencia ging zelf achter de bal staan en zette Al-Sheeb op het verkeerde been: 0-1. Daarvoor had de Ecuadoraanse aanvalsleider al een treffer afgekeurd zien worden door de VAR.

Enner Valencia maakt het eerste doelpunt van dit WK. Vanaf de stip zet hij Ecuador op voorsprong. Kijk live mee:https://t.co/97Rm09UZtg pic.twitter.com/Gdrl1LTCV0 — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) November 20, 2022

Valencia was dan ook de man waar het om draaide bij de Zuid-Amerikanen. Na een halfuur spelen kopte de spits van Fenerbahçe de bal knap uit de draai raak op aangeven van Angelo Preciado. Dat Valencia na een half uur ineens begon te strompelen, moet de Ecuadoranen dan ook zorgen hebben gebaard. Hij kon toch verder, en zag hoe Almoez Ali op slag van rust tóch een kans kreeg voor Qatar. De aanvaller kopte echter naast, en stond bovendien buitenspel.

Het was een meevaller voor Ecuador dat Valencia 'gewoon' terugkeerde na de pauze. Hij was echter niet meer zo gevaarlijk als in het eerste bedrijf, net als de rest van zijn ploeg. Al-Sheeb moest na 55 minuten nog ingrijpen op een poging van Romario Ibarra, voordat het duel gestaag doodbloedde. Het meest spraakmakende moment van het vervolg was de wissel van Valencia een kwartier voor tijd, al is het nog onduidelijk of dat uit voorzorg was. De stand bleef in ieder geval ongewijzigd en Qatar verloor zo zijn eerste WK-duel ooit.