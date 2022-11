Pierre van Hooijdonk heeft zijn twijfels bij Van Gaal: ‘Ik vind het gedurfd’

Zondag, 20 november 2022 om 18:31 • Paul Jeursen • Laatste update: 18:38

Als Louis van Gaal Andries Noppert maandagmiddag laat debuteren voor Oranje dan is dat een gedurfde en verrassende zet, aldus analist Pierre van Hooijdonk. Hij noemt het zelfs een ‘enorm risico’, zo zei hij in Studio WK 22 bij de NOS. Zondagochtend werd duidelijk dat de bondscoach waarschijnlijk weleens voor Noppert zou kunnen kiezen in de openingswedstrijd tegen Senegal.

Noppert speelde tot nu toe slechts 32 Eredivisie-wedstrijden, verdeeld over Go Ahead Eagles en sc Heerenveen. Van Hooijdonk erkent dat het de 28-jarige keeper voor de wind gaat. “Sinds hij een jaar geleden in de basis kwam bij Go Ahead is het crescendo gegaan. Nu eindigt hij misschien als eerste keeper in Qatar.” Noppert, die zijn opleiding bij Heerenveen genoot, werd door Van Gaal voor het eerst geselecteerd voor het Nations League-duel met België (1-0 winst), maar kwam niet in actie. Hij werd dus, zonder ooit voor Oranje te hebben gespeeld, toch geselecteerd voor het WK.

“Je neemt een enorm risico. Als je twee weggooiers hierachter hebt, dan snap ik wel dat je zegt dat het gebrek aan ervaring van Noppert niet uitmaakt. Maar je hebt met Bijlow een uitstekende keeper die onder Van Gaal ook de eerste keeper is geweest. Noppert zou een enorm verrassende keuze zijn”, aldus Van Hooijdonk. “Het lijkt nu een beetje, en dat is al twee maanden zo, alsof Van Gaal en Frans Hoek doctorandus keepers zijn.”

Van Gaal liet zondag ook weten dat de doelman die tegen Senegal keept niet per se de vaste eerste keeper wordt. Dit riep de nodige scepsis op bij Van Hooijdonk. “Het ziet er heel intelligent uit om per wedstrijd te gaan bekijken wie er moet keepen, maar je gaat dan wel voorbij aan het feit dat je een achterhoede hebt waarvoor het heel belangrijk is om te weten wie er achter ze staat. Is dat een keeper die coacht, en op welke manier? Daar raak je gewend aan. Ik vind het gedurfd.”

Ook collega-analist Leonne Stentler is niet overtuigd. “Normaal gesproken zou je zeggen: ‘dit moet je niet doen'. Maar dit is ook wel typisch Louis van Gaal. Die gaat er op de een of andere manier toch voor zorgen dat deze jongen een soort jongensdroom gaat beleven en waarschijnlijk zo boven zichzelf uit gaat stijgen, dat hij het ook nog fantastisch gaat doen. Normaal gesproken doe je dit niet, je stelt op een WK niet iemand op zonder ervaring.”