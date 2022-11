Ex-coach adviseert Mbappé: ‘Wil hij een Ballon d’Or, moet hij weg uit Parijs'

Zondag, 20 november 2022 om 17:41 • Paul Jeursen • Laatste update: 17:44

Als Kylian Mbappé ooit een Ballon d’Or wil winnen moet hij vertrekken bij Paris Saint-Germain. Dat zei Mauricio Pochettino in een interview met El País. De trainer had de Franse sterspeler van januari 2021 tot zijn ontslag in juni 2022 onder zijn hoede en raadt hem met klem aan zijn contract niet te verlengen in de Franse hoofdstad.

Pochettino vindt dat Mbappé ‘uit zijn comfortzone’ moet treden als hij ooit een Gouden Bal wil winnen. De aanvaller tekende afgelopen oktober een megacontract ter waarde van 630 miljoen euro dat hem tot de zomer van 2025 in Parijs houdt. Als het aan zijn ex-trainer ligt, dient Mbappé dit contract niet uit. “Hij is misschien wel een leider omdat hij wordt gezien als de beste spits ter wereld, maar de Gouden Bal is gewonnen door Karim Benzema, een andere Fransman. Mbappé kan zich nog wel verder ontwikkelen, maar moet dan wel zijn comfortzone verlaten.”

Mbappé heeft inmiddels als een flink lijstje met prijzen op zijn naam staan. Op 23-jarige leeftijd is hij al vijf keer kampioen van Frankrijk geworden; verder won hij vier keer de Coupe de France, en zowel de Coupe de la Ligue en de Trophée des Champions tweemaal. Ook bereikte hij in 2020 de Champions League-finale die Paris Saint-Germain met 1-0 verloor van Bayern München. Voor zijn land speelde hij al 59 interlands waarin hij 28 doelpunten maakte, werd hij in 2018 wereldkampioen en won hij de Nations League.

De meest belangrijke individuele prijs, de Ballon d’Or, ontbreekt nog op zijn palmares. In recente verkiezingen eindigde hij nooit hoger dan een vierde plek, weet ook Pochettino. “Mbappé is een beest, iemand met veel charisma, maar hij moet zichzelf nog ontdekken. Lionel Messi en Neymar zijn completere spelers met meer verantwoordelijkheid, weliswaar op andere manieren." Mbappés trainer in Parijs, Christophe Galtier, weet ook dat het lastig wordt om hem in Parijs te houden, ondanks zijn riante salaris. “Hij houdt natuurlijk van Paris Saint-Germain, maar hij had ook een oogje op Real Madrid."