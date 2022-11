‘Twitch-bondscoach’ meldt zich opnieuw en spreekt ditmaal over Van Gaal

Zondag, 20 november 2022 om 15:55 • Paul Jeursen • Laatste update: 15:55

De Spaanse bondscoach Luis Enrique heeft zich op de videosite Twitch lovend uitgelaten over Louis van Gaal. De oud-middenvelder beantwoordde vragen van fans en liet desgevraagd weten dat de Nederlander de trainer is die de meeste indruk op hem heeft gemaakt. Verder noemde hij Van Gaal ‘streng’ en ‘veeleisend’.

Afgelopen vrijdag waren liefst 150.000 mensen getuige van het ‘debuut’ van Luis Enrique op Twitch. Hij gebruikt de streamingdienst, die vooral populair is onder jongeren, om de fans van la Roja een inkijkje te geven tijdens het WK in Qatar. Op zaterdag was hij weer present op Twitch en beantwoordde hij wederom vragen van fans. Bij een van de vragen kwam de periode van de Spanjaard onder Van Gaal bij Barcelona ter sprake.

De oud-middenvelder van onder andere Barcelona en Real Madrid speelde tussen 1997 en 2000 en in het seizoen 2002/03 126 officiële wedstrijden onder Van Gaal en won onder meer twee Spaanse titels en de Copa del Rey. “Op het tactische vlak was meneer Van Gaal de trainer die op mij het meeste indruk maakte. Ik bewaar goede herinneringen aan onze tijd bij Barcelona. Van Gaal was altijd veeleisend en heel streng, maar ook heel oprecht, heel authentiek”, zo vertelde hij.

Op de persconferentie van zondag werd Van Gaal gewezen op de uitspraken van Luis Enrique en werd hem gevraagd naar naar het functioneren van de Spaanse bondscoach. “Helaas kan ik dat niet beoordelen. Ik kan alleen maar zien hoe zijn elftal speelt.” Toch had Van Gaal ook een compliment voor zijn Spaanse collega. “Ik denk dat Spanje ook wereldkampioen kan worden. Dat heeft niet alleen te maken met de kwaliteit van de groep, maar ook met de kwaliteit van Luis Enrique. Daar kon je altijd van op aan.”