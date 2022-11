Van Gaal over eerste doelman: ‘Ik ben redelijk overtuigd van mijn keuze’

Zondag, 20 november 2022 om 15:23 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:54

Louis van Gaal wil vooralsnog niet bevestigen dat Andries Noppert tijdens het WK als eerste doelman gaat fungeren. Zondagochtend schemerden berichten door over de keuze van de bondscoach voor de doelman van sc Heerenveen, maar een bevestiging volgde tijdens de persconferentie nog niet. Verslaggever Kalum van Oudheusden was aanwezig bij de persconferenties van Senegal en Oranje en doet verslag vanuit Qatar.

Door Kalum van Oudheusden

Zowel Voetbal International als De Telegraaf denken zeker te weten dat Noppert maandag zijn debuut maakt in Oranje. De goalie droeg nog nooit het shirt van het Nederlands elftal, maar heeft de technische staf weten te overtuigen. "Ik weet het wel, maar jij nog niet", zei Van Gaal. "Ik geef nooit de opstelling prijs." Volgens de 71-jarige keuzeheer was het geen moeilijke keuze. "Omdat ik redelijk overtuigd ben van mijn keuze. Het zou slecht zijn als dat anders was."

Tegenover de basisplaats van Noppert staat de afwezigheid van Memphis Depay. De aanvaller is niet fit genoeg en kan enkel invallen tegen de Senegalezen. Van Gaal: "Natuurlijk zijn er altijd vraagtekens, maar de keuzes zijn altijd hetzelfde gebleven. Daar heb ik het niet zo moeilijk mee gehad. Ik kijk ook naar de tegenstander. Ik analyseer de tegenstander en stel de mensen op die daar het beste tegen kunnen spelen."