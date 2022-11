Van Gaal weigert antwoord te geven en heeft ook spelers verzoek gedaan

Zondag, 20 november 2022 om 13:31 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:44

Als het aan Louis van Gaal ligt, gaat vanaf nu de volledige focus op het voetbal. De bondscoach van het Nederlands elftal sprak zich de voorbije maanden vaak uit over politieke statements, maar wil het daar niet meer over hebben. Zondagmiddag tijdens de persconferentie ging het opnieuw over de OneLove-band. Van Gaal maakte meteen duidelijk het niet meer over statements te willen hebben.

Zaterdag werd bekend dat de KNVB het initiatief van de FIFA om de door laatstgenoemde zelf geïntroduceerde pro-inclusie-aanvoerdersband te dragen links laat liggen. De FIFA lijkt het voornemen van Europese bonden om met de OneLove-band te spelen daardoor te willen dwarsbomen, maar daar ziet de KNVB niets in. De Nederlandse voetbalbond houdt voet bij stuk en blijft achter de eigen campagne staan. Ook als daar een boete tegenover staat.

"Ik spreek niet meer over politieke zaken", antwoordde Van Gaal toen hem gevraagd werd of hij een eventuele boete van de FIFA vreesde. "Ik heb nu de focus op de komende wedstrijd. Ik heb een punt gezet achter al deze zaken, nadat we de migranten hebben uitgenodigd om onze training te bekijken. Ik heb ook al mijn spelers verzocht om er een punt achter te zetten en zich te richten op de wedstrijd tegen Senegal." De KNVB liet eerder al weten niets te voelen voor het initiatief van de FIFA.

De wereldvoetbalbond lijkt met de zelf geïntroduceerde band tegemoet te willen komen aan Qatar. Jaap Paulsen van de KNVB vindt het initiatief van de mondiale voetbalbond ‘een beetje laat’. “We hebben van de FIFA een brief gehad over de aanvoerdersband. Daarin wordt aangegeven dat de FIFA ook een soort pro-inclusieband heeft ontworpen. Dat is heel mooi, al is het initiatief een beetje laat. We hebben besloten om gewoon onze eigen band te gaan gebruiken, dus de OneLove-band." Het is nog niet bekend of de boete wordt doorgezet. Nederland draagt samen met zeven andere Europese landen de OneLove-band.