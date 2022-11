Van Gaal maakt keuze op nummer 10-positie: ‘Vrij logisch dat hij gaat spelen'

Zondag, 20 november 2022 om 13:43 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:24

Cody Gakpo kan tegen Senegal rekenen op een basisplaats, zo verklapt Louis van Gaal. Op de persconferentie in aanloop naar het openingsduel van Oranje op het WK in Qatar laat de bondscoach eveneens weten dat Memphis Depay definitief niet zal starten. Vincent Janssen mag zich daardoor opmaken voor een basisplaats in de punt van de aanval, terwijl Gakpo als nummer 10 de voorkeur krijgt boven Davy Klaassen.

“Wij hebben een gemis doordat Memphis Depay niet begint, en zij doordat Mané niet speelt”, geeft Van Gaal aan. “Het is de vraag hoe beide teams dat gaan oplossen. Zo zie ik de wedstrijd tegemoet. Ik heb altijd een verdeling tussen creatieve spelers, die heb je nodig, en loyale spelers, dat zijn vaak verdedigers en middenvelders. Ik denk dat je hoogstens drie of vier creatieve spelers in je elftal moet hebben. De rest moet in dienst van hen spelen.”

“Ik doe dat eigenlijk nog steeds en heb altijd redelijk veel succes, dus ik denk dat ik dat goed zie”, vervolgt Van Gaal, die hamert op de balans in een elftal. “Dat is het verschil tussen een Klaassen en Gakpo. Gakpo is creatiever, Klaassen is meer een teamspeler. Ik moet kiezen wat we nodig hebben. Als Memphis niet meedoet, hebben we een creatieve speler minder. Dan is het vrij logisch dat Gakpo wel gaat spelen en Klaassen niet, want Janssen is niet een echt creatieve speler. Dan heb ik genoeg gezegd, denk ik.”

Van Gaal gaf anderhalve week geleden op een persconferentie in Zeist al te kennen dat Memphis eventueel kan invallen tegen Senegal. "Ik heb ook contact gezocht op het moment dat hij geblesseerd raakte", zei Van Gaal zondag. "Daarna heb ik hem gevolgd en mensen op hem gezet die zijn proces konden volgen. Daarna is hij verkast naar Leo Echteld (fysiotherapeut, red.) in Amsterdam. We weten hoe zijn blessure verloopt. Hij wist voor het WK al dat hij een ander programma had dan dat van een wedstrijdfitte speler."