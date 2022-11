Andries Noppert wordt eerste doelman van Oranje tijdens het WK

Zondag, 20 november 2022 om 12:40 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:45

Andries Noppert lijkt de eerste doelman van het Nederlands elftal te gaan worden tijdens het WK. Dat meldt Voetbal International op basis van geluiden 'binnen het Oranje-kamp'. De doelman van sc Heerenveen houdt daarmee Remko Pasveer en Justin Bijlow op de bank. Noppert wordt de vijftigste debutant onder bondscoach Louis van Gaal. De goalie kwam nog nooit in actie voor Oranje.

Volgens zowel Voetbal International als De Telegraaf wijst alles erop dat Noppert maandag tegen Senegal het doel verdedigt van Oranje. De goalie van Heerenveen leek in eerste instantie te zijn meegenomen voor de penalty's, maar heeft een dusdanig sterke indruk gemaakt op Van Gaal dat hij het als eerste doelman mag laten zien. Pasveer en Bijlow dienen genoegen te moeten nemen met een rol als reservedoelman.

Noppert is samen met Xavi Simons de enige speler in de WK-selectie die nog geen speelminuten maakte in Oranje. De sluitpost werd ook al geselecteerd voor de Nations League-wedstrijden tegen Polen en België, maar kwam toen niet in actie. Tegen de Polen werd hij door Van Gaal zelfs buiten de selectie gelaten en op de tribune geposteerd. Tegen België bleef hij negentig minuten op de bank en verdedigde Pasveer het doel. Nu lijkt Noppert dus alsnog eerste doelman te worden.

Er was de voorbije weken veel te doen om de keepers bij Oranje. Van Gaal besloot verrassend genoeg om Jasper Cillessen en Mark Flekken thuis te laten. De doelman van NEC leek lange tijd de beste papieren te hebben, maar kreeg van keeperstrainer Frans Hoek te horen dat hij zijn koffers niet hoefde te pakken. Ook het afvallen van Flekken, de enige doelman die actief is in een Europese topcompetitie, zorgde voor verbazing.

Van Gaal houdt kaarten tegen de borst

Van Gaal wilde de basisplaats van Noppert niet bevestigen tijdens de persconferentie zondagmiddag. "Ik weet het wel, maar jij nog niet. Ik geef nooit de opstelling prijs. Of het een moeilijk besluit was? Nee, omdat ik redelijk overtuigd ben van mijn keuze. Het zou slecht zijn als dat anders was. Natuurlijk zijn er altijd vraagtekens. De keuzes zijn altijd hetzelfde gebleven. Daar heb ik net niet zo moeilijk mee gehad, moet ik eerlijk zeggen. Ik analyseer de tegenstander en dan stel ik de spelers op die daar het beste tegen kunnen spelen."