Trauner valt uit bij nationale ploeg; Feyenoord neemt eerste zorgen weg

Zondag, 20 november 2022 om 14:50 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:50

Gernot Trauner is geblesseerd geraakt bij de nationale ploeg van Oostenrijk. De verdediger van Feyenoord speelde woensdag nog de volledige wedstrijd tegen Andorra, maar is in de dagen daarna uitgevallen met een heupblessure. Het oefenduel van zondag met Italië moet hij om die reden laten schieten. Tests moeten uitwijzen hoe ernstig de kwetsuur exact is. Oostenrijk bevindt zich op dit moment in Marbella voor een trainingskamp.

Het is niet bekend wanneer Trauner de blessure precies heeft opgelopen. De centrale verdediger moest de training van vrijdag overslaan en is sowieso niet fit genoeg om aan te treden tegen Italië. Bondscoach Ralf Rangnick zag naast Trauner nog een centrumverdediger uitvallen. Kevin Danso kampt eveneens met een blessure. De verdediger van RC Lens heeft te maken met spierproblemen. "Hij zal vrijwel zeker niet kunnen spelen", aldus Rangnick.

Het duel met Andorra werd woensdag met 0-1 gewonnen door een treffer van Marko Arnautovic. Zondagavond is in het Ernst Happel Stadion in Wenen Italië de tegenstander. Verwacht wordt dat Trauner snel met vakantie wordt gestuurd om zich voor te kunnen bereiden op de tweede seizoenshelft met Feyenoord. De Rotterdammers spelen in december een drietal oefenwedstrijden tegen KV Oostende (10 december), Go Ahead Eagles (23 december) en FC Emmen (28 december).

Trauner is dit seizoen onmisbaar in het hart van de defensie bij Feyenoord. De Oostenrijker miste in de Eredivisie nog geen minuut en vormt samen met de Slowaak Dávid Hancko het slot op de deur. Laatstgenoemde kwam van de veertien Eredivisie-wedstrijden elf keer in actie. Daarin werd hij drie keer vroegtijdig naar de kant gehaald. Trauner staat sinds zijn komst naar Feyenoord op 66 officiële wedstrijden. Eén keer leverde hij een assist af, scoren deed hij nog niet.

Feyenoord neemt zorgen weg

Feyenoord lijkt zich weinig zorgen te maken om de blessure van Trauner. De club heeft bij RTV Rijnmond gereageerd op de eerste berichten. "Het is op het eerste oog niet iets om bezorgd over te zijn", aldus een woordvoerder van de club. "Het is wel goed voor Trauner om nu voldoende rust te pakken en te herstellen van een volle en veeleisende eerste seizoenshelft."

Dit artikel betreft een update van een eerder nieuwsbericht. De reacties onder het bericht kunnen daardoor minder actueel zijn.