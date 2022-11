Volgende tegenslag Senegal: bondscoach Cissé moet nieuwe back oproepen

Zondag, 20 november 2022 om 12:24 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:50

Bondscoach Aliou Cissé van Senegal heeft opnieuw een domper moeten incasseren. Het papierwerk van linksback Ismail Jacobs is niet op tijd in orde, waardoor RSC Anderlecht-verdediger Moussa N'Diaye bij de selectie is gehaald. Eerder werd bekend dat steraanvaller Sadio Mané het WK in Qatar vanwege een blessure aan zich voorbij moet laten gaan.

Jacobs is kind van een Senegalese vader en Duitse moeder en geboren in Keulen. Als negenvoudig international van Duitsland haalde bondscoach Cissé de linksback van AS Monaco in september voor het eerst bij de selectie van Senegal voor de oefeninterlands tegen Bolivia (0-2 winst) en Iran (1-1). In beide vriendschappelijke duels kwam Jacobs in actie. Het papierwerk omtrent de overstap van de 23-jarige verdediger is echter niet op tijd in orde, waardoor hij maandag tegen het Nederlands elftal ontbreekt vanwege ‘administratieve redenen’.

Cissé heeft direct geschakeld door N'Diaye aan zijn WK-selectie toe te voegen. De twintigjarige linksback, die nog nooit een interland voor Senegal speelde, neemt de plek in van de geblesseerde Mané, voor wie in eerste instantie geen vervanger werd opgeroepen. N'Diaye kwam dit seizoen bij Anderlecht tot nog toe tot dertien officiële duels, waarin hij goed was voor twee assists.

Afgelopen donderdag werd bekend dat Senegal het op het WK in Qatar moet stellen zonder Mané. De Senegalees is te geblesseerd om aanwezig te zijn op het toernooi, zo meldde de Senegalese voetbalfederatie. De sterspeler kampt met een beenblessure en leek het WK aanvankelijk nog te halen, maar door zijn naam moest uiteindelijk toch een streep worden gezet.