Valentijn is benieuwd of Van Gaal Memphis heeft aangesproken op ‘rare actie’

Zondag, 20 november 2022 om 11:30 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:42

Volgens Valentijn Driessen is de rap van Memphis Depay en Quincy Promes op een bewust moment getimed. De twee vrienden verschenen vlak voor de bekendmaking van de WK-selectie op het gloednieuwe album van de populaire Haagse rapformatie SFB (Strictly Family Business). Op het nummer ‘Tat Tat’, dat voornamelijk over geld, luxe en vrouwen gaat, rapte Promes onder meer over de strafzaak die tegen hem loopt.

Promes wordt nog altijd verdacht van poging tot moord. Op een familiefeest in juli 2020 zou hij zijn neef met een mes in de knie hebben gestoken, waarbij het slachtoffer ernstig letsel opliep. De zaak wordt in maart volgend jaar inhoudelijk behandeld. In het rapnummer van SFB haalt Promes de zaak kort aan. “In Nederland ben ik te teeh, daarom meet (ontmoet, red.) ze mij overzee”, aldus de dertigjarige Amsterdammer. Wanneer je het woord teeh omdraait krijg je heet. In straattaal wordt heet ook gebruikt als term voor ‘onveilig’. Promes doelt er dus op dat het voor hem onmogelijk is om nu in Nederland af te spreken.

Valentijn vond het uitbrengen van het nummer 'een rare actie'. "Maar die actie was wel voordat het Nederlands elftal bij elkaar kwam", concludeert hij bij De Telegraaf. "Als hij het zou moeten doen, had hij het inderdaad moeten doen in aanloop naar het WK. Dat heeft hij gedaan. Alleen was het heel bewust getimed om het te doen op het moment dat de selectie van Oranje bekend werd. Daar zat Memphis uiteraard bij, Promes niet. Dan heeft iedereen het over het Nederlands elftal en over Depay. Dat hoort er waarschijnlijk een beetje bij."

Memphis drong er bij aanvoerder Virgil van Dijk op aan om het nummer ten gehore te brengen in de kleedkamer van het Nederlands elftal. "@virgilvandijk zet die torrie in die kleedkamer playlist!", schreef de aanvaller van Barcelona op Instagram bij de onthulling van het nummer. Van Dijk lijkt de eindverantwoordelijke te zijn voor de muziek bij het Nederlands elftal. Valentijn is vooral nieuwsgierig of de actie van Memphis is aangehaald door Van Gaal. "Ik ben benieuwd of Van Gaal Memphis heeft aangesproken dat hij zich in Qatar rustig moet houden wat betreft het rappen", aldus Valentijn. Zondag om 12.45 uur geeft Van Gaal een persconferentie in aanloop naar het duel met Senegal.