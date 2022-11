Frenkie de Jong verdenkt Barcelona van lekken contractdetails aan Marca

Frenkie de Jong heeft in gesprek met De Telegraaf uitgebreid teruggeblikt op de transfersaga van afgelopen zomer. De middenvelder werd ongegeneerd naar de uitgang gedelegeerd, maar hield zijn poot stijf en besloot bij de club te blijven. De Oranje-international heeft inmiddels al het achterstallige salaris ontvangen en heeft alle vertrouwen in een mooie toekomst bij de club. "Ik zie mezelf het liefst nog zo lang mogelijk bij Barcelona spelen. Ik hoop nog een jaar of acht tot tien."

Volgens De Telegraaf gaat het naar verluidt om een bedrag van zo'n tien miljoen euro dat De Jong nog tegoed had. "Alles is geregeld", aldus de Oranje-international. "Het is een speciale constructie geweest toen ik mijn contract verlengde in de COVID-periode (in oktober 2020, red.). Dus dan stel je geld uit en krijg je het later terug. Maar dat is geregeld. Ik denk dat de club nu ook wel weer in de lift zit, de stijgende lijn te pakken heeft. Er zijn jonge spelers met potentie en het team is een stuk beter. En ik ben heel erg gelukkig in Barcelona. Als ik speel is het top en qua wonen is het perfect."

De Jong neemt het de mensen die verantwoordelijk waren voor de hele soap kwalijk. "Maar in principe heb ik gedurende de dag niets met die mensen te maken", gaat de middenvelder verder. "Ja, zij zijn voor mij ook wel Barcelona, want ze zijn de leidinggevenden en bepalen het. Maar ik zie ze niet als ik op de club kom en met mijn teamgenoten ben. Ik heb in de dagelijkse dingen niks met ze te maken. Daarom heb ik ook nooit een slecht gevoel gehad. Ondanks alle commotie bleef ik rustig in mijn hoofd. Het was wel voor het eerst dat het over andere dingen ging dan over het spel zelf. En ik ontkwam er niet aan die berichten ook te lezen. Ik wist precies hoe het zat en wat ik wilde."

Lek

Wat De Jong Barcelona wel kwalijk neemt, is dat de club contractgegevens lekte richting Marca. De Spaanse sportkrant wist op een gegeven moment te onthullen dat de Nederlander in de komenden vier seizoenen 88,58 miljoen euro zou gaan verdienen bij Barcelona. Dat bedrag zou met acht miljoen euro kunnen oplopen indien De Jong minimaal zestig procent van alle wedstrijden zou spelen. Bij het behalen van eventuele titels of het bereiken van de Champions League-finale lag zelfs 12,8 miljoen euro in het verschiet. Het was een van de manieren van de club om De Jong naar de uitgang te werken. De middenvelder hield zijn hoofd echter koel en liet zich niet van de wijs brengen.

"Op een gegeven moment publiceerde een krant dingen uit mijn contract", aldus De Jong. "Ik heb het niet gelekt en er was maar één andere partij die het contract ook had. Dus dat moest wel van de club komen. Dan denk je wel: dit is niet nodig. En opeens was er een brief met de vraag of mijn contract wel geldig was, omdat de vorige voorzitter Bartomeu dat niet meer had mogen afsluiten. Ik vond het irritant dat de club het deed, maar had er geen invloed op. Ik had niet het gevoel dat de trainer tegen me was. In de media zei hij dat hij voetballend blij met me was, maar dat Barcelona ook een economische kant heeft. Ik denk dat het moeilijk voor hem was zich daarover uit te spreken."