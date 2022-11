Lewandowski is zichtbaar verrast na vraag over Messi: ‘Ik begrijp de vraag niet’

Zondag, 20 november 2022 om 10:12 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:33

Er is geen oud zeer tussen Robert Lewandowski en Lionel Messi. De Poolse doelpuntenmachine keek op een persconferentie in Qatar vreemd op toen hem gevraagd werd naar een mogelijke bekoelde relatie met Messi. Polen en Argentinië treffen elkaar op woensdag 30 november. "Waarom zou ik geen handen moeten schudden met hem?", aldus Lewandowski.

De uitreiking van de Ballon d'Or-verkiezing werd in 2020 geannuleerd vanwege de coronapandemie. Messi won de prestigieuze prijs een jaar later en vroeg bij de uitreiking om Lewandowski de Ballon d'Or uit 2020 alsnog te overhandigen als erkenning voor het uitmuntende seizoen dat de spits dat jaar kende, toen hij nog onder contract stond bij Bayern München. Lewandowski zou hierna hebben aangegeven te hopen dat Messi het serieus meende en het geen loze woorden waren, al gaf hij later bij Poolse media aan dat hij verkeerd geïnterpreteerd werd.

Op een persconferentie in aanloop naar het WK in Qatar vroeg een Spaanse journalist Lewandowski of hij tijdens het laatste groepsduel van Polen met Argentinië bereid is handen te schudden met Messi. “Ik begrijp de vraag niet precies”, zo reageerde Lewandowski verrast. “Waarom zou ik geen handen moeten schudden met hem? Tussen mij en Messi is alles in orde. We hebben nooit slechte ervaringen gehad. Messi is een legende, dat zie ik nu ook overal terug bij Barcelona.”

Polen wacht dinsdag op het WK in Qatar eerst een groepswedstrijd tegen Mexico. Daarna staan er in Groep C nog duels met Saudi-Arabië (26 november) en het Argentinië van Messi (30 november) op het programma. Lewandowski is als aanvoerder de grote blikvanger van Polen. Feyenoorder Sebastian Szymanski en ex-Ajacied Arkadiusz Milik behoren eveneens tot de 26-koppige selectie van bondscoach Czeslaw Michniewicz.