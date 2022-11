Benzema reageert op missen WK; Deschamps neemt verrassende beslissing

Karim Benzema heeft gereageerd op het nieuws dat hij het WK in Qatar aan zich voorbij moet laten gaan. De spits liep eerder op zaterdag tijdens de training bij Frankrijk een dijbeenblessure op en dat kost hem nu zijn deelname aan het toernooi. In een korte post op Instagram dankt de spits iedereen voor de vele steunbetuigingen. Deschamps heeft zondag laten weten geen vervanger voor Benzema op te roepen.

Benzema geeft op Instagram aan dat hij zijn plek in de WK-selectie ter beschikbaar stelt aan een fitte speler. “In mijn leven heb ik nooit opgegeven, maar nu moet ik aan het team denken, zoals ik altijd heb gedaan”, schrijft de 97-voudig international van Frankrijk. “Daarom sta ik mijn plek in de selectie af aan iemand die onze ploeg kan helpen om een geweldige prestatie neer te zetten op het WK. Bedankt voor al jullie steunbetuigingen.” Onder meer Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé en Luka Modric steunen Benzema met een reactie. Benzema zou op het WK door de barrière van honderd interlands gaan. Daar zal de Ballon d'Or-winnaar van dit jaar tijdens dit toernooi dus definitief niet in slagen.

Bondscoach Didier Deschamps had tot maandagavond de tijd om een eventuele vervanger voor Benzema op te roepen. Door L'Équipe werden Wissam Ben Yedder (AS Monaco),

Anthony Martial (Manchester United), Moussa Diaby (Bayer Leverkusen), Thomas Lemar (Sevilla) en Martin Terrier (Stade Rennes) als mogelijke vervangers genoemd, maar Deschamps heeft tegenover de Franse zender TF1 laten weten geen directe vervanger op te roepen.

De blessure van Benzema is een enorme domper voor Deschamps. Eerder moest de bondscoach ook al eens streep zetten door de namen van Christopher Nkunku (RB Leipzig), Presnel Kimpbembe (Paris Saint Germain), Mike Maignan (AC Milan), N’Golo Kanté (Chelsea) en Paul Pogba (Juventus). Voor Frankrijk begint het WK in Qatar dinsdag met een groepswedstrijd tegen Australië. Daarna staan er in Groep D nog duels met Denemarken (26 november) en Tunesië (30 november) op het programma.

