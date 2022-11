‘Mitchel Bakker kan rekenen op interesse van Italiaanse topclub’

Zondag, 20 november 2022 om 08:34 • Jordi Tomasowa

Mitchel Bakker wordt met belangstelling gevolgd door Internazionale, zo weet la Gazzetta dello Sport. I Nerazzurri willen naar verluidt in de winterstop afscheid nemen van Robin Gosens. Bakker, die basisspeler is bij Bayer Leverkusen, wordt gezien als zijn mogelijke opvolger.

Bakker zat in oktober nog bij de 39-koppige voorselectie van bondscoach Louis van Gaal voor het WK in Qatar. De linksback behoorde uiteindelijk tot een van de dertien afvallers, daar Van Gaal de voorkeur gaf aan Daley Blind en Tyrell Malacia, terwijl Nathan Aké eventueel ook als linksback uit de voeten kan.

Mitchel Bakker es un futbolista neerlandés. Juega de defensa y su equipo es el Bayer 04 Leverkusen de la 1. Bundesliga de Alemania. pic.twitter.com/Rssll1sbZl — - (@mrbecks23_) October 26, 2022

Bij Leverkusen is Bakker dit seizoen onbetwist basisspeler. De verdediger kwam voor de WK-onderbreking tot negentien officiële duels over alle competities, waarin hij goed was voor één goal en één assist. Bakker maakte in de zomer van 2021 voor zeven miljoen euro de overstap van Paris Saint-Germain naar. Eind oktober baarde Bakker opzien in het Champions League-duel met Atlético Madrid . Ondanks dat overwintering in het miljardenbal niet meer haalbaar was, spatte het fanatisme er vanaf bij de Duitsers. Onder meer Bakker liet zich compleet gaan, toen de thuisploeg bij een 2-2 stand in blessuretijd een strafschop miste in de persoon van Yannick Carrasco. Bij de linksback kwam een explosie aan emoties los, zo was te zien op beelden die rondgingen op internet.