Taha en Van den Berg leiden PEC Zwolle naar overtuigende zege op NAC

Zaterdag, 19 november 2022 om 22:51 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:54

PEC Zwolle heeft een overtuigende zege weten te boeken op NAC Breda. In Noord-Brabant zegevierden de Blauwvingers met 0-2 via twee treffers van Younes Taha. Het tweede doelpunt van de aanvaller, vlak voor rust, bleek een onoverkomelijke tik voor de Bredanaars. Door de overwinning staat PEC steviger op de tweede plaats en is het twee punten verwijderd van koploper Heracles Almelo, dat eerder op de avond geen kind had aan TOP Oss. NAC blijft op een teleurstellende vijftiende plaats steken in de Keuken Kampioen Divisie.

Hoewel PEC in de beginfase de betere partij was, kwam de eerste grote kans van de wedstrijd op naam van NAC. Odysseus Velanas had een uitstekende dribbel in huis, waarna hij Jort van der Sande een grote mogelijkheid bood. Het schot van de aanvaller rolde rakelings naast de paal. Aan de andere kant kreeg Thomas van den Belt een schietkans op de rand van het zestienmetergebied. NAC-doelman Roy Kortsmit zag tot zijn opluchting dat de bal net naast ging. Luttele minuten later probeerde Luis Görlich het met een schot, dat net over het doel van de thuisploeg vloog. Even na het half uur was het wel raak voor de bezoekers. Tomislav Mrkonjic gaf de bal aan de rechterkant mee aan Görlich, die Taha voor het doel vrij zag staan. De aanvaller faalde niet en maakte zo zijn vierde treffer in de laatste drie wedstrijden: 0-1.

Lennart Thy had luttele minuten later voor de 0-2 kunnen zorgen. De Duitser had af moeten leggen op Taha, maar deed dat niet en stuitte tot woede van Taha op Kortsmit. PEC liep in de fase voor rust over NAC heen en had ook via Mrkonjic kunnen scoren, maar de geplaatste inzet van de Kroaat kon nog maar net uit de hoek worden getikt. In blessuretijd van de eerste helft werd het alsnog 0-2. Een fraaie actie van uitblinker Davy van den Berg, die Javier Vet door zijn benen speelde, leidde tot een pass naar Görlich, die voorgaf en zag hoe Taha via een kopbal voor zijn tweede van de avond zorgde.

Na rust kwam NAC met aanvallende intenties uit de kleedkamer en werd het dreigend via Velanas, die Jasper Schendelaar op zijn pad vond. Aan de andere kant was PEC dicht bij de 0-3 via Van den Berg, wiens inzet de buitenkant van de paal schampte. Tegenvaller voor NAC was het uitvallen van Stef de Wijs, die naar zijn hamstring greep en werd vervangen door Kaj de Rooij. Twintig minuten voor tijd probeerde Alex Plat het met een geplaatst schot, maar zijn inzet trof de lat. Aan de andere kant was PEC slordig in de afronding en kon het de definitieve beslissing maar niet forceren. Zo had invaller Gervane Kastaneer voor de 0-3 kunnen zorgen, maar stuitte hij op Kortsmit, die zijn ploeg niet voor de eerste keer op de been hield. De zege kwam voor PEC echter niet meer in gevaar.

???? Na een heerlijke panna van Davy van den Berg maakt Younes Taha zijn tweede doelpunt van de avond voor @PECZwolle! #NACPEC — ESPN NL (@ESPNnl) November 19, 2022

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Heracles Almelo 16 12 1 3 24 37 2 PEC Zwolle 16 11 2 3 21 35 3 MVV Maastricht 16 10 3 3 8 33 4 FC Eindhoven 16 8 5 3 8 29 5 Almere City FC 16 8 2 6 2 26 6 VVV-Venlo 16 7 4 5 -1 25 7 Jong AZ 16 7 3 6 5 24 8 Roda JC Kerkrade 16 7 3 6 4 24 9 Willem II 15 6 5 4 4 23 10 Jong Ajax 16 5 6 5 2 21 11 De Graafschap 16 6 3 7 0 21 12 Jong PSV 16 5 5 6 0 20 13 FC Den Bosch 16 6 1 9 -5 19 14 Telstar 16 4 7 5 -8 19 15 NAC Breda 16 5 3 8 -8 18 16 ADO Den Haag 16 4 4 8 -7 16 17 TOP Oss 16 5 1 10 -11 16 18 FC Dordrecht 15 4 3 8 -6 15 19 Helmond Sport 16 5 0 11 -17 15 20 Jong FC Utrecht 16 2 3 11 -15 9