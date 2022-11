‘Als je dat weet, kun je echt niks negatiefs over Hakim Ziyech zeggen’

Zaterdag, 19 november 2022 om 22:34

Karim El Ahmadi grijpt een interview met de NOS aan om een en ander recht te zetten over Hakim Ziyech. Volgens de voormalig middenvelder is het beeld dat over de aanvallende middenvelder van Marokko is ontstaan niet helemaal terecht. Onder Vahid Halilhodzic, die hem onder meer een gebrek aan discipline verweet, verdween Ziyech zelfs enige tijd uit de nationale ploeg. In aanloop naar het WK, en met Walid Regragui als nieuwe trainer, keerde de speler van Chelsea echter weer terug in het Marokkaanse elftal.

El Ahmadi speelde onder meer op de Afrika Cup en het WK van Rusland in 2018 samen met Ziyech voor de nationale ploeg van Marokko. "Het was een heel mooie tijd samen. En ik denk dat niemand problemen met hem heeft gehad als teamspeler", aldus de oud-speler van onder meer FC Twente en Feyenoord. "Als je hem niet kent is hij misschien wat gesloten, maar dat verdwijnt snel. Ik heb bij Marokko nooit iemand iets negatiefs horen zeggen over Ziyech. Iedereen kon met hem door een deur."

Quel but de Hakim Ziyech face à la Géorgie pic.twitter.com/1x4wnR9qhG — Chebli Ishaq (@IshaqChebli) November 17, 2022

Halilhodzic had weinig op met Ziyech, maar die negatieve houding tegenover de 29-jarige middenvelder is er allerminst bij El Ahmadi. "Wat veel mensen bijvoorbeeld niet zien, is dat hij een ongelofelijk gul persoon is. Hij stond bij Marokko altijd klaar om mensen te helpen die het nodig hadden." De 53-voudig international komt gelijk met een voorbeeld: "Als wij tijdens een interlandperiode wat leefgeld van de bond kregen, gaf hij dat direct aan degenen om het team heen die haast niets hadden, zoals de mensen die het materiaal verzorgden."

Het grote publiek ziet die kant van Ziyech niet vaak, zo weet El Ahmadi. "Dan zie je hem alleen als hij een keer even geen zin in een interview heeft. Maar als je weet wat er binnenskamers gebeurt, kun je echt niks negatiefs over hem zeggen." Ziyech is in Marokko 'ongelooflijk geliefd'. "Ook omdat hij als een van de weinige spelers de kans had om bij Oranje een écht grote rol van betekenis te spelen, maar toch voor Marokko koos. Hij heeft een enorme impact op dit team", aldus El Ahmadi.