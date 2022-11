Mourinho wil opvolger van ongewenste Karsdorp overnemen van Barcelona

Zaterdag, 19 november 2022 om 22:18 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:18

José Mourinho zou Héctor Bellerín graag aan zijn selectie willen toevoegen, meldt La Gazzetta dello Sport. De trainer van AS Roma heeft een conflict met Rick Karsdorp, die op de weg naar de uitgang lijkt in de Italiaanse hoofdstad. Daarom zou de rechtsback van Barcelona in beeld zijn om de Nederlander op te volgen. Roma zou in de winterse transferperiode toe willen slaan.

Bellerín staat in het Spotify Camp Nou onder contract tot medio 2023, waardoor Barcelona bij eventuele onderhandelingen niet al te hoog in de boom kan zitten als het gaat om de transfersom. Of het daadwerkelijk tot een overgang van Bellerín gaat komen, is nog maar de vraag. De voormalig speler van Arsenal sprak begin deze maand tegenover Catalunya Ràdio zijn wens uit om ook na het aflopen van zijn contract in Catalonië te blijven. "Ik wil verlengen, ik ben blij bij Barcelona. Toen ik op mijn zestiende vertrok, trainde ik niet eens met het eerste team", vertelde het jeugdproduct van Barcelona. "We willen de club terugbrengen naar waar het hoort, maar het is een project dat tijd kost. We hebben alle vertrouwen in Xavi."

De interesse in Bellerín heeft alles te maken met de verstoorde relatie tussen Mourinho en Karsdorp. Ruim een week geleden, na afloop van het duel van Roma met Sassuolo (1-1), haalde Mourinho op de persconferentie hard uit naar de voormalig Feyenoorder. “De inzet van het team werd verraden vanwege de houding van een onprofessionele speler. Hij verraadde alle anderen. Een fout hoort bij het spel, maar ik had zestien spelers op het veld en vond er één niet leuk. Ik zei de speler dat hij in januari maar een ander team moest gaan zoeken”, zo sprak de Portugese oefenmeester. Hoewel Mourinho geen naam wilde noemen, werd duidelijk dat het over Karsdorp ging. Niet veel later werd de verdediger uit de wedstrijdselectie van Roma gezet.

Volgens Corriere dello Sport moet Karsdorp zich deze week weer bij Roma melden om in gesprek te gaan met Mourinho en de club. Komende dinsdag vertrekt de selectie van i Giallorossi naar Japan voor een trainingskamp. Het is nog niet duidelijk of Karsdorp mee zal gaan. Volgens de krant is de relatie tussen hem en de club goed, maar is de vraag in hoeverre er nog sprake is van een werkbare situatie na de uitspraken van Mourinho. Karsdorp heeft over interesse van andere clubs niet te klagen. Zo zouden onder meer Juventus en AC Milan hengelen naar de diensten van de drievoudig international van het Nederlands elftal.