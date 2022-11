Van Gaal ondanks afgang ‘bondscoach met de meeste kennis van zaken’

Zaterdag, 19 november 2022 om 21:22 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:05

Pierre van Hooijdonk heeft Louis van Gaal heel hoog zitten. De voormalig aanvaller maakte de bondscoach van dichtbij mee tijdens de kwalificatiereeks voor het WK van 2002 en in die periode maakte de ervaren coach veel indruk met zijn manier van werken. Van Hooijdonk durft zelfs te stellen dat het Nederlands elftal nooit een betere bondscoach heeft gehad.

Oranje wist zich overigens niet te plaatsen voor de eindronde in Japan en Zuid-Korea. "Nee, het was geen succes", verzucht Van Hooijdonk ruim twintig jaar later in een interview met NU.nl. "En toch heb ik in die periode geconstateerd dat Van Gaal voor mij de bondscoach was met de meeste kennis van zaken." De analist legt uit waarom hij zo over de huidige bondscoach denkt. "Ik merkte dat hij twee treden hoger dacht dan andere coaches. Specifieker: onder hem was het geen standaard positiespel meer op de training."

"Het werden positiespellen waar een idee achter zat, met de komende wedstrijd in het achterhoofd", brengt Van Hooijdonk, met 46 interlands achter zijn naam, in herinnering. "Ik dacht: wow, dit is anders. Zeker als vervolgens in de wedstrijd uitkwam wat Van Gaal tijdens de training al aangaf." In dat hele proces was de benadering van de spelersgroep heel belangrijk, zo oordeelt de gewezen spits. "Als je even niet scherp was op een training, knalde hij er verbaal vol op. Dat kon hij doen omdat hij met zijn kennis respect afdwong. Spelers accepteerden het."

Van Hooijdonk werd destijds voornamelijk als invaller gebruikt door Van Gaal. Oranje kende ruim twee decennia geleden een zeer moeizame kwalificatiereeks, met onder meer puntenverlies tegen Portugal. De 1-0 nederlaag tegen Ierland op 1 september 2001 werd het Nederlands elftal fataal. Het waren uiteindelijk de Ieren die samen met Portugal afreisden naar Japan en Zuid-Korea voor het WK.