Heracles Almelo heeft geen kind aan TOP Oss en verstevigt koppositie

Zaterdag, 19 november 2022 om 20:39 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:42

Heracles Almelo heeft uitstekende zaken gedaan in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer John Lammers had geen kind aan TOP Oss en zegevierde met 3-0. Lucas Schoofs was de grote man door de eerste twee doelpunten voor zijn rekening te nemen. In het tweede bedrijf besliste Emil Hansson de wedstrijd vanaf de strafschopstip. Door de overwinning staan de Heraclieden steviger op de eerste plaats, terwijl Oss blijft steken op de zeventiende plaats.

De toeschouwers in het Erve Asito zagen Heracles vanaf het begin domineren. Zo probeerde Marko Vejinovic het met een schot en dacht Sven Sonnenberg zijn ploeg op voorsprong te zetten, voordat zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Na een kwartier spelen stelde Hansson collega-aanvaller Samuel Armenteros in staat om te scoren. De Zweed had zijn vizier echter niet op scherp staan en schoot naast. Even later was het alsnog raak via Schoofs. De Belg profiteerde van miscommunicatie bij de bezoekers en kopte de 1-0 uit een hoekschop binnen. Een kleine twee minuten later verdubbelde Schoofs de score. De middenvelder was het alertst uit wederom een hoekschop: 2-0. Heracles had geen kind aan de bezoekers en kwam via Thomas Bruns nog bijna op 3-0, maar zijn schot vloog maar net over.

Tien minuten na rust was Heracles wederom de ploeg die voor gevaar zorgde. Ruben Roosken gaf de bal vanaf de linkerflank voor op Nikolai Laursen, die de bal net niet wist te raken. Na een uur spelen kwam de beslissing er wel. Nadat Bruns onderuit werd gehaald in het zestienmetergebied, wees scheidsrechter Sander van der Eijk naar de stip. Hansson faalde vervolgens niet: 3-0. Een kwartier voor tijd leek Schoofs even voor zijn derde treffer van de avond te zorgen, maar zijn kopbal uit een hoekschop ging naast. Beide ploegen vonden het in de slotfase welletjes en maakten weinig aanstalten om nog voor een doelpunt te gaan. Oss kwam uiteindelijk tot slechts één schot in de hele wedstrijd.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Heracles Almelo 16 12 1 3 24 37 2 PEC Zwolle 15 10 2 3 19 32 3 MVV Maastricht 15 9 3 3 7 30 4 FC Eindhoven 16 8 5 3 8 29 5 Almere City FC 15 8 2 5 3 26 6 VVV-Venlo 16 7 4 5 -1 25 7 Jong AZ 16 7 3 6 5 24 8 Roda JC Kerkrade 16 7 3 6 4 24 9 Willem II 15 6 5 4 4 23 10 Jong Ajax 16 5 6 5 2 21 11 De Graafschap 16 6 3 7 0 21 12 Jong PSV 16 5 5 6 0 20 13 FC Den Bosch 16 6 1 9 -5 19 14 Telstar 16 4 7 5 -8 19 15 NAC Breda 15 5 3 7 -6 18 16 ADO Den Haag 16 4 4 8 -7 16 17 TOP Oss 16 5 1 10 -11 16 18 FC Dordrecht 15 4 3 8 -6 15 19 Helmond Sport 16 5 0 11 -17 15 20 Jong FC Utrecht 16 2 3 11 -15 9