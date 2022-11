‘Dan hoop ik dat Van Gaal de eerste mens op aarde is die 150 jaar wordt’

Zaterdag, 19 november 2022 om 20:33 • Rian Rosendaal

Willem van Hanegem blikt in zijn column voor het Algemeen Dagblad vooruit op het WK in Qatar. De voormalig trainer van onder meer Feyenoord gunt bondscoach Louis van Gaal van harte de wereldtitel, al vreest hij aan de andere kant ook voor doldwaze taferelen rondom de 71-jarige coach. Voor het Nederlands elftal begint het WK maandag met de groepswedstrijd tegen Senegal.

"Mocht Louis van Gaal er inderdaad in slagen om Oranje naar de wereldtitel in Qatar te loodsen, dan hoop ik dat hij ook de eerste mens op aarde wordt die de leeftijd van 150 jaar zal halen", schrijft Van Hanegem met een kwinkslag in zijn wekelijkse bijdrage voor de krant. "Dan kan hij het er lekker lang over hebben. Want dat zit wel in hem." De columnist heeft veel waardering voor de trainer Van Gaal, maar er zijn ook eigenschappen van de bondscoach die hij minder goed kan verdragen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Van Hanegem hoopt dan ook dat niet iedereen klakkeloos overneemt wat Van Gaal voorschrijft. "Beetje tegengas, het kan geen kwaad. Want Louis heeft natuurlijk wel heel zijn loopbaan al de neiging om te doen alsof we allemaal krankzinnig zijn", zo krijgt de bondscoach van Oranje als kritiekpunt mee. "En er zijn heel veel mensen die erin mee gaan, vooral dat hele leger dat hij doorgaans om zich heen verzamelt als hij ergens aan de slag gaat. Al vond ik Edgar Davids erbij nemen juist een prima zet", deelt Van Hanegem ook nog een compliment uit.

"Een wereldtitel in december zou de kroon op zijn werk zijn en ik zou het hem echt gunnen, want Louis is in de kern gewoon een aardige gozer", weet Van Hanegem uit ervaring. "Al moet je hem na die wereldtitel niet dagelijks tegenkomen. Dan weet je namelijk wel waar hij over gaat beginnen." Nederland speelt in de poulefase ook tegen Ecuador (25 november) en Qatar (29 november).