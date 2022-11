Karim Benzema moet vrezen voor WK na opgelopen blessure op training

Zaterdag, 19 november 2022 om 19:56 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:09

Karim Benzema heeft op de training van Frankrijk op zaterdag een blessure opgelopen. De aanvalsleider van les Bleus moest volgens RMC Sport de training voortijdig staken. L'Équipe meldt dat de eerste groepswedstrijd tegen Australië hoe dan ook te vroeg komt. Frankrijk heeft tot morgenavond de tijd om eventuele wisselingen in de selectie door te voeren.

Benzema had de laatste tijd al last van zijn knie en hamstring en leek op de training een terugslag gekregen. Aanvankelijk meldden Franse media dat het om een terugslag van een van zijn bestaande blessures ging, maar RTL meldt dat het om een dijkwetsuur gaat. De zorgen bij bondscoach Didier Deschamps en zijn staf zouden groot zijn. Dusdanig zelfs, dat het niet is uitgesloten dat Benzema dit WK niet in actie komt.

Zowel Benzema als Manchester United-verdediger Raphaël Varane, die eind oktober een dijblessure opliep in het duel met Chelsea (1-1), deden vrijdag mee aan de warming-up van de groepstraining. Zaterdag was het de bedoeling dat het duo de training met hun ploeggenoten vol zou maken, maar voor Benzema lijkt dat wat te vroeg zijn geweest. De Ballon d'Or-winnaar van dit jaar zou op het WK door de barrière van honderd interlands gaan. Het lijkt momenteel onwaarschijnlijk dat de 97-voudig international daarin tijdens het toernooi zal slagen.

Indien Benzema daadwerkelijk niet tijdig fit raakt voor het wereldkampioenschap, lijkt Olivier Giroud zijn aangewezen vervanger in de punt van de aanval te zijn. De spits van AC Milan was tijdens het gewonnen WK in 2018 in Rusland ook basisspeler en heeft in de Serie A bovendien laten zien in vorm te zijn. Varane lijkt de groepstraining in tegenstelling tot Benzema wel goed door te zijn gekomen.