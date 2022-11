Edson Álvarez over duels met onder meer Messi: ‘Ik ben voor niemand bang’

Zaterdag, 19 november 2022 om 19:15 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:18

Edson Álvarez zegt uit te kijken naar het WK in Qatar. De Mexicaan zal in de onderlinge confrontaties van zijn land met Polen en Argentinië in zijn rol als verdedigende middenvelder onder meer te maken krijgen met wereldsterren Robert Lewandowski en Lionel Messi. De basiskracht van Ajax zegt echter 'voor helemaal niemand' bang te zijn.

"Ik heb geen angst voor hen", vertelt Álvarez in gesprek met de Mexicaanse tak van ESPN. "Natuurlijk respecteer je de hiërarchie en de grote namen, maar ik ben voor helemaal niemand bang. Op het veld is het niet alleen Edson tegen Messi, of Arteaga tegen Di María. Het is het Mexicaanse elftal tegen het Argentijnse elftal en het Poolse elftal. Het zal aankomen op onze mentaliteit." De 25-jarige middenvelder maakt zich op voor zijn tweede WK en dat maakt hem trots. "Ik voel me er nu veel meer klaar voor. Ik heb nu veel meer ervaring."

Álvarez was op het WK in 2018 in Rusland ook aanwezig. In de groepswedstrijden tegen Zweden en Zuid-Korea was hij als jongeling zelfs basisspeler, al verliep dat toernooi nog niet helemaal als gewenst. De toenmalig speler van Club América maakte onder meer een eigen doelpunt tegen Zweden (3-0) en L'Équipe plaatste hem in het slechtste elftal van dat WK. "Het vorige WK was het voor mij vooral proeven", blikt hij terug. "Ik was nog jong en het voelde als een enorme verantwoordelijkheid, maar ik had nog niet de volwassenheid om daarmee om te gaan."

Álvarez zal in ieder geval ingespeeld naar Qatar zijn afgereisd. In Amsterdam is hij onder trainer Alfred Schreuder onbetwist basisspeler. Van de 58-voudig international wordt verwacht dat hij ook onder bondscoach Gerardo Martino vanaf de aftrap op het WK zal verschijnen. Naast Álvarez herbergt el Tri met ploeggenoot Jorge Sánchez en PSV'er Erick Gutiérrez nog twee Eredivisionisten. De openingswedstrijd tegen Polen staat voor dinsdag om 17.00 uur op het programma.