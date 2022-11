VVV-Venlo nestelt zich stevig in subtop dankzij fraaie tiki-taka-goal

Zaterdag, 19 november 2022 om 18:24 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:29

VVV-Venlo heeft zaterdag een uitzege in de Keuken Kampioen Divisie geboekt. De Limburgers wonnen met 0-2 op bezoek bij FC Den Bosch dankzij treffers van Daan Huisman en Sven Braken. Vooral de openingstreffer van Huisman was fraai. Door de overwinning nestelt VVV zich stevig in de subtop. De ploeg van trainer Rick Kruys staat zesde, terwijl FC Den Bosch blijft steken op een dertiende plaats.

VVV begon uitstekend in de Vliert, want binnen drie minuten was de voorsprong een feit. Huisman was het eindstation van een vlotlopende aanval en schoot vervolgens overtuigend binnen: 0-1. In de eerste helft was het voornamelijk de ploeg van trainer Rick Kruys dat de klok sloeg. Zo moest doelman Den Bosch-sluitpost Wouter van der Steen zich strekken op een inzet van Braken en dacht Kees de Boer de marge namens VVV te verdubbelen. Huisman zou eerder in de aanval echter centimeters buitenspel hebben gestaan, waardoor er een streep door de treffer ging.

Tiki-Taka ? Heerlijk doelpunt ? ?? ESPN#DBOVVV — ESPN NL (@ESPNnl) November 19, 2022

Den Bosch kroop in het tweede bedrijf meer uit zijn schulp. Het spel golfde hierdoor op en neer, hetgeen resulteerde in een serieuze kans voor Joey Konings, die op aangeven van Faris Hammouti net tekort kwam om de bal binnen te koppen. Luttele minuten later was Braken belangrijk door met het hoofd redding te brengen op de doellijn. VVV nam halverwege de tweede helft het heft weer in handen. Van der Steen wist Den Bosch met enkele reddingen lang op de been te houden, maar had tien minuten voor tijd geen antwoord op een kopbal van Braken. De aanvoerder van VVV kon een hoekschop van Robert Klaasen bij de eerste paal binnenknikken: 0-2.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Heracles Almelo 15 11 1 3 21 34 2 PEC Zwolle 15 10 2 3 19 32 3 MVV Maastricht 15 9 3 3 7 30 4 FC Eindhoven 16 8 5 3 8 29 5 Almere City FC 15 8 2 5 3 26 6 VVV-Venlo 16 7 4 5 -1 25 7 Jong AZ 16 7 3 6 5 24 8 Roda JC Kerkrade 16 7 3 6 4 24 9 Willem II 15 6 5 4 4 23 10 Jong Ajax 16 5 6 5 2 21 11 De Graafschap 16 6 3 7 0 21 12 Jong PSV 16 5 5 6 0 20 13 FC Den Bosch 16 6 1 9 -5 19 14 Telstar 16 4 7 5 -8 19 15 NAC Breda 15 5 3 7 -6 18 16 TOP Oss 15 5 1 9 -8 16 17 ADO Den Haag 16 4 4 8 -7 16 18 FC Dordrecht 15 4 3 8 -6 15 19 Helmond Sport 16 5 0 11 -17 15 20 Jong FC Utrecht 16 2 3 11 -15 9