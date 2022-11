Openingswedstrijd Oranje staat onder leiding van Braziliaanse WK-debutant

Zaterdag, 19 november 2022 om 18:34 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:35

De openingswedstrijd van het Nederlands elftal maandag tegen Senegal staat onder leiding van Wilton Sampaio. De Braziliaanse leidsman floot nooit eerder een wedstrijd van Oranje en maakt tevens zijn debuut op een WK. Sampaio heeft in Zuid-Amerika wel de nodige internationale ervaring opgedaan.

Zo heeft hij wedstrijden gefloten in de edities van de Copa América in 2019 en 2021. De veertigjarige scheidsrechter is sinds 2013 arbiter voor de FIFA. Sampaio wordt in het Al Thumama-stadion bijgestaan door landgenoten Bruno Boschilia en Bruno Pires. De Uruguayaan Andrés Matonte is de vierde official. De Venezolaan Juan Santo is de videoscheidsrechter van dienst.

Sampaio floot tot op heden 231 wedstrijden op het Braziliaanse hoogste niveau, de Série A. Daarin gaf de in Teresina de Goiás geboren leidsman 1194 gele kaarten, wat neerkomt op een gemiddelde van ruim vijf gele kaarten per wedstrijd. Sampaio toonde in die wedstrijden 66 keer rood. Buiten de nationale competitie floot hij onder meer 35 wedstrijden in de Copa Libertadores en had hij de leiding over twaalf Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatiewedstrijden.

Oranje trapt maandag om 17.00 uur af in Doha. Op vrijdag 25 november komen de manschappen van bondscoach Louis van Gaal in actie tegen Ecuador. Wie er de leiding zal hebben over dat duel, is vooralsnog onbekend. Danny Makkelie heeft nog niet te horen gekregen wat zijn eerste WK-wedstrijd wordt. De Italiaan Daniele Orsato leidt zondag de openingswedstrijd tussen Qatar en Ecuador.