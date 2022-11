Bondscoach Qatar lacht geruchten over omkoping weg: ‘Geloof niet alles’

Zaterdag, 19 november 2022 om 17:32 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:42

Bondscoach Félix Sánchez van Qatar drukt de geruchten over mogelijke omkoping van internationals van Ecuador de kop in. Amjad Taha, een journalist en onderzoeker van het British Middle East Center for Studies and Research, beweerde vrijdag dat Qatar een achttal spelers van Ecuador heeft omgekocht om de openingswedstrijd met 1-0 te verliezen. Op die manier zou het gastland goed aan het toernooi beginnen en geen modderfiguur slaan.

“Ik denk dat er heel veel verkeerde informatie wordt verspreid”, zegt Sánchez op de persconferentie in aanloop naar het openingsduel met Ecuador. Volgens de bondscoach van Qatar is er vaker sprake van ‘fake news’ op internet. “Je moet niet alles geloven wat je daar leest. Op vragen over de misstanden in Qatar reageert de bondscoach op soortgelijke wijze. “Er is veel verkeerde informatie verspreid. Ik vind dat Qatar onevenredig hard wordt aangepakt. Het is natuurlijk een tragedie als iemand tijdens het werk overlijdt, maar hopelijk helpt het WK om de werkomstandigheden te verbeteren.”

De kritiek op Qatar en geruchten over omkoping hebben geen negatief effect op het elftal, zo laat Sánchez weten. ”We zijn sterk, niemand kan ons uit balans halen met kritiek en uitspraken. Het heeft geen invloed op ons.” Qatar en Ecuador staan zondagavond om 17.00 uur tegenover elkaar in het Al Bayt-stadion. Oranje begint een dag later aan het WK met een groepswedstrijd tegen Senegal.