Lucas Ocampos verwijst naar Schreuder voor gebrek aan speelminuten

Zaterdag, 19 november 2022 om 16:45 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:39

De transfer van Lucas Ocampos naar Ajax is nog geen succes gebleken. Mocht de Argentijn deze winter terugkeren bij Sevilla, dan voelt dit voor hem niet als een persoonlijke nederlaag. “Wel als ik mezelf in vijftien opeenvolgende wedstrijden had mogen bewijzen”, aldus Ocampos.

Rond de transfer van Ocampos naar Ajax was afgelopen zomer vanaf dag één veel te doen. De Argentijn zou in eerste instantie definitief worden overgenomen voor twintig miljoen euro, totdat de Raad van Commissarissen van Ajax ingreep. Ocampos, op dat moment al gearriveerd in Nederland, stapte weer in het vliegtuig naar Spanje en zag de soap eindigen in een huurdeal van vier miljoen euro plus een koopoptie van zestien miljoen. Vanwege de traditie van de club koos Ocampos op deadline day voor Ajax. “En het is een club die Champions League speelt. Na mijn gesprek met Alfred Schreuder had ik een goed gevoel bij de stap.”

In de eerste seizoenshelft moest Ocampos het doen met een bijrol. Tot nog toe kwam hij niet verder dan 114 speelminuten in Ajax 1. De vleugelaanvaller had naar eigen zeggen dan ook meer van zijn uitleenbeurt verwacht. “Het is duidelijk: ik speel veel minder dan gehoopt”, geeft hij aan. “Als je er meer over wilt weten, moet je dat aan de trainer vragen. Ik kan niet meer dan mijn best doen." Een mogelijke creatieve oplossing, waar Schreuder eerder in het seizoen nog over sprak, ziet Ocampos niet zitten. “Ik ben 28 en heb in grote competities veel als aanvaller gespeeld. Om dan nu als rechtsback te gaan spelen…”

Volgens het Spaanse AS 'wijst alles erop' dat de huurling van Sevilla in de winter terugkeert naar zijn eigenlijke werkgever. Mocht Ocampos na een half seizoen alweer vertrekken bij Ajax, beschouwt hij dit niet als een persoonlijke nederlaag. “Wel als ik mezelf in vijftien opeenvolgende wedstrijden had mogen bewijzen, maar dit is niet gelukt. Die kans heb ik nog niet gekregen. Ik kwam later bij de ploeg en wacht nu op mijn minuten.”