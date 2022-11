Ruud Gullit wijst beste bondscoach ooit van het Nederlands elftal aan

Zaterdag, 19 november 2022 om 16:17 • Noel Korteweg

Oud-internationals Ruud Gullit en Wim Kieft kijken uit naar de wedstrijden van het Nederlands elftal op het WK in Qatar. De twee columnisten van De Telegraaf laten in gesprek met de krant hun licht schijnen op Louis van Gaal en op de ideale keeper voor Oranje. Gullit vindt Bert van Marwijk daarnaast de beste bondscoach ooit, terwijl Kieft kritisch op Jurriën Timber. “Ik heb twijfels over hem.”

De twee oud-voetballers zijn het niet met elkaar eens over of Van Gaal de juiste man voor dit moment is. “Ja, dat is hij”, is Gullit duidelijk. “Van Gaal wil het voor zichzelf heel goed afmaken: dit moet voor hem de juiste afsluiting van zijn loopbaan als coach worden. Ik denk ook dat hij een geweldige trainer is voor zo’n groep, maar ik kan niet altijd overweg met hoe hij dingen brengt en het toe-eigenen van prestaties. Daar denk ik anders over”, zegt oud-speler van Feyenoord en PSV.

“Dan heb ik meer met Van Marwijk. Die deed dat totaal niet, terwijl hij veel grotere prestaties heeft geleverd als bondscoach van Nederland. Bert heeft ons naar een WK-finale gebracht, dus dat is gewoon de beste bondscoach geweest.” Kieft is van mening dat het nog maar moet blijken of Van Gaal de juiste man is. “Je ziet wel dat hij er heel erg mee bezig is. Hij kan het team heel goed voorbereiden, maar hij kan de ballen er zelf niet inschieten. Voor elk team is hij natuurlijk een goede coach en hij heeft denk ik wel iets bijgeleerd.”

De oud-spits van Ajax ziet ook dat de bondscoach sommige dingen en prestaties naar zichzelf toe trekt. “Dat moet je op de koop toenemen. Hij is een enorme vakman, maar ook enorm blij met zichzelf. Dat zie je dag in, dag uit en op elke persconferentie.” Zowel Gullit als Kieft kiezen voor Justin Bijlow onder de lat. “Die heeft het eerder goed gedaan in Oranje en laat ook dit seizoen in de Europese wedstrijden zien dat hij goed is”, zegt Gullit. Zijn collega-columnist is het daar mee eens. Kieft vindt de vermoedelijke opstelling met Cody Gakpo, Steven Bergwijn en Vincent Janssen tegen Senegal daarnaast ‘vrij logisch’. “Op het middenveld kan Steven Berghuis, zeker tegen mindere tegenstanders, naast Frenkie de Jong staan.”

De oud-Ajacied is kritisch op Timber. “Ik heb twijfels over hem. Die heeft vorig jaar een mega-ontwikkeling doorgemaakt: het ging hem relatief makkelijk af om zo door te breken, omdat hij kwaliteit heeft. Er was geen druk en als hij een keer slecht speelde zagen de mensen dat niet eens. Maar daarna krijg je te maken met hogere verwachtingen. Dan loopt het niet lekker bij Ajax en vond ik hem zwak spelen de laatste weken. Wat wel een sterk punt is, is dat hij vooruit verdedigt.” Of we eventuele blessures van Virgil van Dijk, De Jong of Memphis Depay kunnen opvangen? “Nee, dan hebben we niet genoeg achter de hand. Je moet echt de mazzel hebben dat je gevrijwaard blijft van blessures.”