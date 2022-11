Opmerkelijke sollicitatie: ‘Ik heb de kwaliteiten om Oranje te kunnen halen’

Zaterdag, 19 november 2022 om 15:29 • Guy Habets • Laatste update: 15:46

Kelle Roos denkt dat hij een realistische kans heeft op het halen van het Nederlands elftal. De dertigjarige doelman van Aberdeen, die dit seizoen een prima indruk maakt in de Schotse competitie, reageert daarmee op opmerkingen van zijn trainer. Die liet eerder optekenen dat hij vond dat Roos zo goed bezig was, dat een plekje in de selectie van Oranje niet ver weg kon zijn.

Roos maakte afgelopen zomer de overstap van Derby County naar Aberdeen en hield sindsdien vier keer de nul in vijftien wedstrijden. Het reddingspercentage van Roos ziet er prima uit: met 71,8 procent moet hij alleen Joe Hart van Celtic (75 procent) voorrang verlenen. Dat was voor Goodwin onlangs al aanleiding om de doelman uit Brabant te prijzen. "Als hij zo doorgaat en we Europees voetbal halen, dan kan Kelle een plekje in de selectie van het Nederlands elftal verdienen", zo liet de Ierse oefenmeester optekenen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De doelman zelf begrijpt die uitspraken wel. "Ik denk dat hij gelijk heeft", laat Roos optekenen in the Press and Journal. "Ik heb zeker de ambitie en waarschijnlijk ook de kwaliteiten om het Nederlands elftal te kunnen halen. Ik ben geen persoon die voor dat soort dingen wegloopt. Het is in ieder geval mooi om zoiets te horen van je trainer. Ik heb het niet zelf gelezen, maar het wel vaak gehoord via anderen. Ik vind ook dat ik goed in vorm ben."

De dertigjarige Roos werd opgeleid door PSV, Willem II en NEC en kwam ook tot diverse jeugdinterlands voor Oranje. Doorbreken in Nederland was echter niet weggelegd voor de keeper uit Rijkevoort en in 2013 maakte hij de oversteek naar Engeland. Daar belandde hij via het kleine Nuneaton Town bij Derby, dat hem achtereenvolgens verhuurde aan Rotherham United, AFC Wimbledon, Bristol Rovers, Port Vale en Plymouth Argyle. Tijdens zijn laatste vier seizoenen voor the Rams keepte Roos echter een stuk vaker en verdiende hij een transfer naar Aberdeen.