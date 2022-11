United-talent wil Ronaldo begrijpen: ‘Hopelijk kom ik achter zijn waarheid'

Zaterdag, 19 november 2022 om 15:09 • Noel Korteweg • Laatste update: 15:15

Anthony Elanga probeert de uitspraken van Cristiano Ronaldo te begrijpen. De 37-jarige Portugees zei eerder deze week in het veelbesproken interview met Piers Morgan onder meer dat ‘jonge spelers in een ander tijdperk leven, hun honger weg is en ze tegenwoordig alles makkelijk kunnen krijgen.’ Elanga herkent zichzelf daar niet in.

De twintigjarige Zweed brak vorig seizoen door bij Manchester United na de komst van interim-manager Ralf Rangnick. Elanga kwam tot 27 optredens voor the Red Devils, waarin hij drie keer scoorde en twee assists gaf. De buitenspeler geeft in gesprek met het Zweedse Aftonbladet aan dat Ronaldo het niet per se over hem had. “Hij spreekt jonge spelers in het algemeen aan, niet per se mij. Ik ben altijd honderd procent gefocust op alles wat ik doe.”

Ronaldo vertelde in het desbetreffende interview dat hij meestal als eerste op de club is en als laatste weer weggaat. Soms volgen andere spelers zijn voorbeeld, maar dat gebeurt niet vaak. “Er zijn veel telefoons en er is afleiding van technologie”, zegt Elanga daarover. “Het is voor jonge spelers makkelijk om afgeleid te raken of om de focus te verliezen. Ik focus me alleen gewoon honderd procent op mijn werk en mijn ontwikkeling als speler.” Jonge spelers en talenten bij de club kijken erg op naar Ronaldo, zegt de Zweed.

“Jonge spelers bij United luisteren juist naar hem. Het is best moeilijk: iedereen heeft zijn eigen telefoon en ik heb zowel vrienden in Manchester als in Zweden. Die wil ik op de hoogte houden. Wat Ronaldo dan precies bedoelt? Dat weet ik niet. Hopelijk kom ik achter zijn waarheid.” Elanga gaat de vijfvoudig winnaar van de Ballon d’Or waarschijnlijk niet meer terugzien op Carrington na het WK. United probeert Ronaldo naar verluidt namelijk aan te klagen wegens contractbreuk en heeft de Portugees verteld dat hij niet meer terug hoeft te keren.