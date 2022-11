KNVB negeert de FIFA: ‘We pakken de boete die daarop staat’

Zaterdag, 19 november 2022 om 14:23 • Noel Korteweg • Laatste update: 15:47

De KNVB laat het initiatief van de FIFA om de door laatstgenoemde zelf geïntroduceerde pro-inclusie-aanvoerdersband te dragen links liggen. De FIFA lijkt het voornemen van Europese bonden om met de OneLove-band te spelen daardoor te willen dwarsbomen, maar daar ziet de KNVB niets in. De Nederlandse voetbalbond houdt voet bij stuk en blijft achter de eigen campagne staan. Virgil van Dijk speelt op het WK dus gewoon met de OneLove-band.

Die aanvoerdersband staat voor gelijkheid wat betreft afkomst, ras, gender en seksualiteit. De FIFA heeft inmiddels dus een eigen band geïntroduceerd, waarmee het Qatar tegemoet lijkt te willen komen. Jaap Paulsen van de KNVB vindt het initiatief van de mondiale voetbalbond ‘een beetje laat’. “We hebben van de FIFA een brief gehad over de aanvoerdersband. Daarin wordt aangegeven dat de FIFA ook een soort pro-inclusieband heeft ontworpen. Dat is heel mooi, al is het initiatief een beetje laat. We hebben besloten om gewoon onze eigen band te gaan gebruiken, dus de OneLove-band.”

Nederland, dat met zeven andere Europese landen – onder wie Engeland en Wales – de OneLove-band draagt in Qatar, ziet een eventuele boete van de FIFA tegemoet. “Tot op heden hebben we geen goedkeuring, maar ook geen afkeuring gekregen van de FIFA. Maar we hebben al besloten dat als die afkeuring er komt, de band toch gedragen gaat worden door Virgil. In dat geval pakt de KNVB de boete die daarop staat”, zegt Paulsen in gesprek met De Telegraaf. Naast Van Dijk willen ook Engeland-aanvoerder Harry Kane en Wales-captain Gareth Bale de band blijven dragen tijdens het toernooi.

Hugo Lloris, de aanvoerder van Frankrijk, zou dat in eerste instantie ook doen. De doelman van Tottenham Hotspur gaf eerder deze week op een persconferentie echter aan dat hij er toch vanaf ziet. “Ik heb een persoonlijke mening over het onderwerp. En die lijkt op die van onze voorzitter Noël Le Graët. Als we in Frankrijk buitenlanders ontvangen, dan willen we vaak dat ze zich aanpassen aan onze regels en onze cultuur respecteren. Ik ben geneigd hetzelfde te doen in Qatar, niet meer of niet minder. Ik kan het eens of oneens zijn met hun ideeën, maar ik vind het een kwestie van respect tonen.”