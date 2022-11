‘Van Gaal zegt dat je niet goed kan opbouwen, maar wel goed ballen afpakt’

Zaterdag, 19 november 2022 om 14:18 • Guy Habets • Laatste update: 14:58

Frenkie de Jong merkt tijdens de trainingen bij Oranje hoe direct Louis van Gaal is. De bondscoach zegt volgens de middenvelder van Barcelona altijd waar het op staat en is ook niet bang om een speler direct te vertellen wat hij van hem vindt. De Jong komt daarbij met een duidelijk voorbeeld.

Oranje bereidt zich in Qatar voor op de eerste groepswedstrijd van dit WK. Maandagmiddag worden de degens gekruist met Senegal en Van Gaal laat niets aan het toeval over. "Hij is zó duidelijk, zó direct", zegt De Jong in een groot interview met het Algemeen Dagblad. "Bij Barcelona worden we ook gewezen op dingen die niet goed gaan, maar Van Gaal zegt het áltijd als je iets niet goed doet, of juist wel. Op trainingen ook, alles gebeurt op het scherpst van de snede. Je kunt geen moment verslappen, want dan krijg je het te horen."

De Jong, die in het systeem van Van Gaal een cruciale pion is en verzekerd lijkt van een basisplaats tegen Senegal, komt lachend met een recent voorbeeld. "Dan zegt hij bijvoorbeeld tegen iemand: 'Jij kunt niet zo goed opbouwen. Maar jij kunt wél heel goed de bal afpakken!' Er zijn maar weinig trainers die dat op zo'n manier doen. Die dan gewoon zeggen dat je dit of dat niet goed doet. Ja hoor, dat doet hij ook weleens tegen mij."

Het belang van de wedstrijd tegen de Senegalezen is duidelijk in het kamp van Oranje. Daar heeft de bondscoach met zijn duidelijkheid wel voor gezorgd. "We weten wat ons te wachten staat: een heel sterk team dat in Nederland denk ik nog weleens onderschat wordt. Vrijwel iedere basisspeler speelt wel in een topcompetitie, sommigen bij echt grote clubs. En het vooroordeel van vroeger dat ze tactisch niet zo goed zouden zijn, is ook nog maar afwachten. We zijn helemaal voorbereid, compleet met plannen B en C."