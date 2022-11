Infantino: ‘Als dit het grootste WK-probleem is, ga ik op het strand liggen’

Zaterdag, 19 november 2022 om 13:23 • Guy Habets

Gianni Infantino heeft geen begrip voor de ophef die is ontstaan na het besluit van de FIFA en Qatar om geen bier te verkopen in stadions. De voorzitter van de wereldvoetbalbond ziet geen enkel probleem in het verbod, stelt dat er op genoeg locaties aan alcoholische dranken te komen is en vindt dat de aanwezige media zich met andere zaken bezig moeten houden.

Twee dagen voor het begin van het toernooi maakte de FIFA bekend dat er toch geen bier gedronken kan worden in de stadions, ondanks een eerdere toezegging van de Qatarese organisatie. Dat maakte dat biersponsor Budweiser, dat net bij alle stadions verschillende tappunten had aangelegd, halsoverkop alles weer kon afbreken. De bierbrouwer betaalde eerder nog miljoenen om leverancier te mogen zijn op het WK.

Infantino ziet het probleem niet in. "Ik wil eerst benadrukken dat dit een gezamenlijk besluit is van Qatar en van de FIFA. Over alle beslissingen is uitgebreid gediscussieerd. Er zijn genoeg plaatsen en fanzones waar supporters alcohol kunnen nuttigen, ruim tweehonderd plaatsen. Als dit het grootste probleem is waar we dit WK tegenaan lopen, dan neem ik nu ontslag en ga ik naar het strand om te relaxen. Persoonlijk denk ik dat je het wel overleeft als je drie uur geen bier drinkt."

De cynische voorzitter van de FIFA wijst daarbij naar de situatie in diverse Europese landen. "In landen als Frankrijk, Portugal, Spanje en Schotland gelden precies dezelfde regels. Daar mag je ook niet met bier het stadion in. Maar hier wordt het nu een ding omdat Qatar een islamitisch land is. Eigenlijk kan ik geen andere reden bedenken voor deze ophef." Zondagavond begint het WK met het treffen tussen Ecuador en het gastland.