Edwin van der Sar doet boekje open over zomerse onderhandelingen met United

Zaterdag, 19 november 2022 om 13:01 • Noel Korteweg • Laatste update: 13:09

Edwin van der Sar raakte met ‘zijn’ Ajax afgelopen zomer meerdere basisspelers kwijt, waaronder sterkhouders Lisandro Martínez en Antony. Ook moest de algemeen directeur op zoek naar een nieuwe trainer, nadat Erik ten Hag de overstap maakte naar Manchester United. De 52-jarige oud-doelman spreekt in gesprek met The Athletic over de onderhandelingen met the Red Devils en over zijn eigen toekomst in Amsterdam.

Van der Sar benadrukt dat er geen enkele afspraak is gemaakt met Ten Hag over dat hij geen spelers van Ajax mocht meenemen naar Engeland. De oud-doelman vertelt dat de onderhandelingen voor de transfer van Martínez face-to-face in Amsterdam plaatsvonden met John Murtough (directeur voetbalzaken) en Richard Arnold (CEO) van United. Ajax wist de 24-jarige verdediger uiteindelijk voor ruim zestig miljoen euro te verkopen, nadat het zelf drie jaar eerder slechts zeven miljoen euro overmaakte naar Defensa y Justicia uit Argentinië.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Arsenal kwam eerder in de zomer al voor Martínez”, zegt Van der Sar. “Ze boden een bedrag waarvan we zeiden: bedankt voor het aanbod, maar we houden de speler liever dan dat we de onderhandelingen starten. Met United was dat anders, omdat we de afgelopen jaren vaker met elkaar gesproken hadden (over de transfers van Daley Blind en Donny van de Beek, red.).” De algemeen directeur sprak met de beleidsbepalers van the Red Devils ook over Ten Hag. “Hij heeft het fantastisch gedaan hier. Erik heeft Ajax terug op de Europese kaart gezet met de spelers die we hadden”, gaat Van der Sar verder.

De 130-voudig international is daarnaast lovend over Martínez. “Hij heeft zijn waarde in Engeland bewezen. Er waren eerst wat vraagtekens, maar de manier waarop hij het spel leest, hoe agressief hij is... Wat hij qua lengte niet heeft maakt hij goed met zijn andere kwaliteiten.” In de laatste dagen van de transferwindow raakte Ajax ook Antony kwijt aan United. De Engelsen meldden zich eerder in de zomer al voor de 22-jarige Braziliaan, maar vonden de vraagprijs van ruim zeventig miljoen euro te gortig. Uiteindelijk betaalden ze honderd miljoen euro.

“We hadden hem liever nog een jaar langer willen behouden”, zegt Van der Sar over Antony. “Hij is nog steeds jong en heeft veel potentie. Er was geen noodzaak om hem te verkopen: we hadden geld op de bank staan. Het bedrag werd alleen zó hoog... We daagden United uit om zo ver mogelijk te gaan. Ze hebben een potentiële wereldster binnengehaald.” Over zijn eigen toekomst bij Ajax is de oud-doelman duidelijk. “Ik heb net mijn contract met drie jaar verlengd. Ik zit hier al tien jaar en geniet van mijn leven hier. Ik woon bij het strand, zo’n dertig minuten van Amsterdam. Het is hard werken, maar het geeft energie. We zullen zien wat er in de toekomst gebeurt.”