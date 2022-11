Blind hult zich in nevelen over of hij na het WK nog terugkeert bij Ajax

Zaterdag, 19 november 2022 om 12:20 • Guy Habets • Laatste update: 12:31

Daley Blind keert na het WK wellicht niet meer terug bij Ajax. De linkspoot, die zich met Oranje voorbereidt op de eerste groepswedstrijd tegen Senegal, zegt in gesprek met de NOS dat hij zich pas na het eindtoernooi gaat beraden over zijn toekomst in Amsterdam. Blind kreeg de afgelopen weken onder trainer Alfred Schreuder minder speeltijd bij Ajax dan hem lief is.

Ajax sloot de eerste fase van het seizoen af als nummer twee van de Eredivisie, met drie punten achterstand op koploper Feyenoord. Dat zit Blind niet lekker, maar vragen van de NOS over zijn situatie in de Johan Cruijff ArenA beantwoordt hij liever niet. "Het is niet zo dat ik een half jaar niet gespeeld heb, dus ik mis in ieder geval geen ritme", zegt de ervaren verdediger, die onder bondscoach Louis van Gaal meestal als wingback op links speelt. "Ik ben topfit om hier op dit WK te kunnen strijden."

Jeroen Stekelenburg, de verslaggever van de NOS, vraagt vervolgens of Blind het nog wel ziet zitten om na het WK terug te keren bij Ajax. Ook daar wil de verdediger niet te veel over loslaten, maar een vertrek uitsluiten doet hij in ieder geval zeker niet. "Je mag er alles over vragen, maar ik ga daar niet op in. Ik ben hier nu om te focussen op het WK en wat er daarna speelt, zien we na 18 december (de dag van de finale, red.) wel."

Blind voelt zich in Qatar in ieder geval gesteund door de bondscoach. Waar Schreuder bij Ajax het geloof in de 94-voudig international lijkt te zijn verloren, liet Van Gaal optekenen dat hij zich niets aantrekt van de moeizame periode van Blind in Amsterdam. De trainer stelt immers dat Blind in Oranje op een hele andere positie speelt en dat deed de hoofdrolspeler zelf goed. "Het is altijd fijn als een trainer op die manier het vertrouwen in je uitspreekt", reageert de Ajacied op de woorden van Van Gaal.