Politie in Qatar intimideert Nederlandse journalist: ‘Ik moest alles wissen’

Zaterdag, 19 november 2022 om 11:45 • Guy Habets • Laatste update: 11:51

Een Nederlandse journalist heeft in Qatar een aanvaring met de lokale politie gehad. Bas Scharwachter, verslaggever van NU.nl, moest zes foto's van security-mensen verwijderen van een agent, die een 'best wel intimiderende toon' gebruikte. De hoofdredactie van NU.nl en de journalistenvakbond NVJ reageren vol verbijstering.

Scharwachter laat op Twitter weten dat het eerste incident met de Qatarese politie 'een feit' is. "Ik moest alle foto's die ik net heb gemaakt van de vrolijke security-mensen verwijderen van mijn telefoon en camera", zo valt er te lezen in het statement van de journalist. "Op de iPhone moest ik zelfs naar het mapje 'verwijderd' om het definitief te wissen." Scharwachter wilde sfeerbeelden maken bij het Al Thumama Stadion, waar Nederland maandag tegen Senegal speelt. Daar zouden nog niet alle voorbereidingen zijn afgerond en Scharwachter ging op onderzoek uit. Een groepje security-mensen zat naast het stadion bij elkaar en werd door de verslaggever op de foto gezet.

Eerste incident met de Qatarese politie is een feit. Ik moest alle foto’s die ik net heb gemaakt van de vrolijke security-mensen verwijderen van mijn telefoon en camera. Op de iPhone moest ik zelfs naar het mapje ‘verwijderd’ om het definitief te wissen. — Bas Scharwachter (@BasScharwachter) November 18, 2022

In gesprek met het Algemeen Dagblad vertelt hij hoe de agent hem benaderde. "Wat heb je allemaal geschoten, vroeg hij. Laat eens even zien. De toon was best wel intimiderend, hij was echt serieus. Op het moment zelf probeerde ik de boel vooral niet te laten escaleren, maar achteraf dacht ik: wat is hier eigenlijk gebeurd? Er is verder niet naar mijn naam gevraagd." Uiteindelijk moesten zes foto's verwijderd worden.

Gert-Jaap Hoekman, hoofdredacteur van NU.nl, reageert verbaasd. "Op die beelden zie je ook politiemensen en beveiligers. Die zitten ontspannen op de grond. Ik ben bekend met de restricties daar, maar ik zou niet weten waarom je die beelden niet zou mogen maken. Het zegt iets over hoe journalisten daar hun werk moeten doen. Dat is wel iets waar ik me zorgen over maak." Journalistenvakbond NVJ reageert in de persoon van Paul Teixeira, die over persveiligheid gaat, geschokt. "We zijn er niet gerust op dat inspanningen van de FIFA hebben geleid tot echte verruiming van de persvrijheid in Qatar. Dat zou moeten zijn gebeurd, maar in de praktijk blijkt dat niet altijd het geval. Kennelijk zegt de Qatarese overheid iets en wordt dat niet nageleefd. Dit kan niet."

Dit is niet het eerste pers-gerelateerde incident in Qatar. Woensdag werd een live-uitzending van de Deense zender TV 2 in Qatar verstoord door beveiligers. Tevens werd de televisieploeg bedreigd en kregen zij te horen dat er niet mocht worden gefilmd. Er werd gezegd dat de camera en apparatuur van de tv-ploeg beschadigd zou worden, als het filmen door zou gaan. Verslaggever Rasmus Tantholdt meldde later op Twitter dat zij inmiddels verontschuldigingen hebben ontvangen vanuit de organisatie. Of Scharwachter die ook heeft gehad, is niet bekend.