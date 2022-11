‘Hippe’ Luis Enrique debuteert op Twitch en spreekt over titelkansen Oranje

Zaterdag, 19 november 2022 om 10:56 • Wessel Antes • Laatste update: 10:55

Luis Enrique heeft vrijdagavond voor ruim 150.000 mensen zijn debuut gemaakt op Twitch. De bondscoach van Spanje gebruikt de streamingdienst, die met name populair is onder jongeren, om de fans van la Roja een inkijkje te geven tijdens het WK in Qatar. Tijdens de stream kwamen ook de titelkansen van Oranje ter sprake.

Enrique is verrast door het enthousiasme rondom zijn stream, al wil hij niet te veel beloftes doen. “Als ik er geen zin in heb, doe ik het niet meer. Zoals ik al eerder zei: dit hangt van niets of niemand af. Zolang ik het wil doen, doe ik het. En gezien de respons, ver boven mijn verwachtingen, zullen we hier morgen opnieuw zijn.” De Spaanse media zijn erg positief over het initiatief van de keuzeheer.

De 52-jarige bondscoach denkt dat de Zuid-Amerikaanse landen deze winter een gooi gaan doen naar de eindzege. “Voor de zekerheid zou ik zeggen Brazilië en Argentinië. Daarna komt Frankrijk, de huidige kampioen. Vervolgens zijn ook Duitsland, Spanje, Nederland, Engeland en België kanshebbers.” Enrique staat aan de vooravond van zijn eerste WK-deelname als bondscoach. In Groep E nemen de Spanjaarden het op tegen Costa Rica, Duitsland en Japan.

Mocht Spanje niet aan het langste eind trekken in Qatar, heeft Enrique een persoonlijke favoriet voor de titelwinst. “Als wij niet winnen, wil ik dat Argentinië wint. Een speler als Lionel Messi moet met pensioen gaan met een wereldtitel op zak. Alhoewel ik denk dat hij het volgende WK ook wel nog kan spelen. En anders Uruguay vanwege Luís Suárez, natuurlijk.” Enrique beleefde zijn grootste succes als trainer met Messi, Suárez en Neymar in zijn voorhoede bij Barcelona. Met het succesvolle trio won hij in het glansrijke seizoen 2014/15 de Champions League door Juventus in Berlijn met 1-3 te verslaan.