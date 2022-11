Infantino spuwt vuur op WK-critici in allesvernietigende donderspeech

Zaterdag, 19 november 2022 om 10:45 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:03

Gianni Infantino heeft in zijn openingsspeech voor het WK genadeloos hard uitgehaald naar de Europese landen die kritiek uiten op gastheer Qatar. De FIFA-baas beschuldigt de landen van 'een dubbele moraal', en wijst daarbij op het feit dat ze wel zaken willen doen met de oliestaat. Infantino betoogt daarnaast dat Qatar vooruitgaat wat betreft mensenrechten, en benadrukt nogmaals niets te zien in een compensatiefonds voor arbeidsmigranten.

De FIFA-president begon zijn speech zaterdag met een opvallende uitspraak. "Vandaag voel ik me Qatarees, Arabier, Afrikaan, gay, gehandicapt en een arbeidsmigrant. Ik voel dit allemaal. Alles wat ik de afgelopen weken heb gezien – ik lees niet alles, want dan zou ik depressief worden – brengt me terug naar mijn persoonlijke verhaal. Ik ben een zoon van arbeidsmigranten. Mijn ouders werkten erg hard in moeilijke omstandigheden. Niet in Qatar maar in Zwitserland."

Infantino vertelde vervolgens dat arbeidsmigranten vroeger ook in het Alpenland erbarmelijk behandeld werden. "Hoe ze behandeld werden aan de grens, toen ze het land in wilden komen om te werken. Met hun paspoorten en medische checks met hun aanbevelingen. Toen ik voor de eerste keer in Doha (de hoofdstad van Qatar, red.) kwam, heb ik een aantal accommodaties gezien van arbeidsimmigranten. Ik heb gezegd: ‘Dit is niet goed, hier moet je wat aan doen.'", aldus de 52-jarige Zwitser.

Sindsdien zag Infantino echter flink verbetering. "Net zoals Zwitserland vooruitgang heeft gemaakt op het gebied van de positie van arbeidsmigranten, zo is Qatar dat ook aan het doen. En dat heeft geresulteerd in de afschaffing van het Kafalasysteem (systeem om arbeidsmigranten te monitoren, red.) en andere verbeteringen. Natuurlijk ben ik geen Qatarees, Arabier, Afrikaan, gay, gehandicapt of arbeidsmigrant. Maar ik voel me wel als hen. Want ik weet hoe het voelt om te worden gediscrimineerd en te worden gepest als een buitenlander."

Dubbele moraal

Infantino had ook een heldere boodschap voor de Europese criticasters op Qatar. Hij betichtte ze van een dubbele moraal, gezien het feit dat ze wel zaken willen doen met de Golfstaat, maar tegelijkertijd vuur spuwen op de arbeidsomstandigheden. "Hoeveel westerse bedrijven die voor miljarden dollars zaken doen met Qatar hebben ooit de problematiek van de arbeidsmigranten aangekaart? Het antwoord is nul. Want dat zou ten koste gaan van hun winsten. Maar de FIFA heeft dit wél gedaan. Qatar heeft olie, maar nog veel belangrijker: gas. Daarvoor staan alle landen in de rij zonder dat daarbij aandacht wordt gevraagd voor de positie van de arbeider."

"Voor wat Europa de afgelopen 3000 jaar heeft gedaan, zouden we de komende 3000 jaar nog excuses moeten aanbieden. En dan anderen de les gaan lezen?", vervolgde Infantino zijn relaas, verwijzend naar de Europese immigratiepolitiek. Het was echter nog niet gedaan: ook de Europese roep om een compensatiefonds voor arbeidsmigranten moest nog met de grond gelijk worden gemaakt.

"Qatar is een soeverein land", sprak Infantino in dat verband. "Denk je dat de FIFA naar Engeland, de VS of naar Italië kan gaan en kan zeggen ‘we komen hier een compensatiefonds instellen voor de positie van jullie arbeidsmigranten?' Qatar heeft zelf een fonds voor gedupeerde arbeiders, waaruit afgelopen jaar 350 miljoen dollar is uitgekeerd aan arbeiders die in nood zijn geraakt. Voor het merendeel voor niet uitbetaalde salarissen, maar ook voor slachtoffers van arbeidsongevallen", aldus de FIFA-baas.