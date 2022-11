The Guardian krijgt uitgebuite WK-security te spreken; lonen schrikbarend laag

Zaterdag, 19 november 2022 om 09:56 • Tom Rofekamp • Laatste update: 10:03

Het aantal publicaties over de misstanden in Qatar neemt met rasse schreden toe. The Guardian loopt voorop in de strijd, en komt vrijdag met een stuk over uitgebuite parkeerwachters in het Al Bidda Park in Doha. De wachters, werkend voor Al Nasr Security Services, claimen voor hun overuren slechts veertig cent per uur te verdienen, en slechts één dag per maand vrij ter krijgen.

Het Al Bidda Park dient komend WK als hotspot voor het FIFA Fan Festival, waar maximaal 40.000 supporters kunnen komen feestvieren. Om het in perspectief te plaatsen: een biertje kost daar circa 13,80 euro, terwijl de parkeerwachters voor hun gemaakte overuren slechts veertig cent verdienen, volgens berekeningen van The Guardian. De wachters zeggen in shifts van twaalf uur te werken en slechts één dag per maand vrijaf te krijgen. Opgeteld komen ze maandelijks op een hoeveelheid van 348 uren, waarvan 104 overuren betreffen. Voor de overige 244 uur krijgen de wachters gemiddeld 1,23 euro.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Zowel de hoeveelheid overwerk als de vergoeding daarvoor druisen rechtstreeks in tegen de Qatarese wetgeving. De beveiligers weten dat ze uitgebuit worden, maar voelen zich machteloos. "Het is illegaal, maar de overheid houdt zich stil. Dus wat kunnen we doen?", zegt er een. Anderen argumenteren het te gedogen omdat ze geld nodig hebben, of al blij te zijn dat ze überhaupt iets hebben.

Ook worden de verblijfsaccommodaties van de wachters verwaarloosd, schrijft The Guardian. De krant bezocht een van de kampen, en zag kleine ruimtes volgepropt met stapelbedden, smerige keukens en stinkende wc-hokjes. Eén van de beveiligers claimde liever te wachten tot hij in het park naar het toilet kon, puur omdat de hokjes in zijn kamp zo slecht waren.

The Guardian is dezelfde krant die in 2021 naar buiten bracht dat er toen al minimaal 6.500 arbeidsmigranten uit Sri Lanka, Bangladesh, India, Nepal en Pakistan waren omgekomen bij de bouw van Qatarese WK-stadions. De FIFA houdt vooralsnog vol dat slechts drie arbeiders het leven lieten.