Wim Kieft ziet absolute valkuil voor Louis van Gaal en Oranje in Qatar

Zaterdag, 19 november 2022 om 09:47 • Wessel Antes • Laatste update: 09:49

Wim Kieft denkt dat de prestaties van Oranje in Qatar afhankelijk zullen zijn van de fitheid van Memphis Depay, Frenkie de Jong en Virgil van Dijk. In De Telegraaf blikken de vaste columnisten Kieft en Ruud Gullit vooruit op het WK dat zondag van start gaat in de Golfstaat. Kieft vindt met name dat Memphis onvervangbaar is voor het Nederlands elftal.

Mochten Memphis, De Jong en Van Dijk onverhoopt nog wegvallen tijdens het toernooi, ontstaat er een groot probleem volgens Kieft. “Dan hebben we niet genoeg achter de hand. Dit is een goed Nederlands elftal, maar Depay kan je niet vervangen en een tweede Van Dijk hebben we ook niet. Matthijs de Ligt en Stefan de Vrij zijn meer mandekkers. En Steven Berghuis kan niet wat Frenkie de Jong kan op die positie. Je moet echt de mazzel hebben dat je gevrijwaard blijft van blessures.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Gullit is iets optimistischer over het geschetste doemscenario. “Er zijn nog wel oplossingen. Daley Blind kan ook op het middenveld uit de voeten en de opbouw verzorgen. Dat heb ik zelf gezien en dat deed hij toen hartstikke goed. In de spits moeten we niet blijven denken dat Luuk de Jong alleen maar pinchhitter is. Die krijgt echt te weinig credits voor wat hij levert. Hij is gewoon een goede speler op die positie.”

Aanstaande maandag zal Oranje sowieso beginnen zonder Memphis, zo gaf bondscoach Louis van Gaal ruim een week geleden aan tijdens een persconferentie in Zeist. Vincent Janssen is naar alle waarschijnlijkheid zijn vervanger in het eerste groepsduel met Senegal. De Afrikaanse tegenstander zal het tijdens dit WK moeten doen zonder sterspeler Sadio Mané. De aanvaller van Bayern München kampt met een beenblessure en moet het prestigieuze eindtoernooi laten schieten.