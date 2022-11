Jong Ajax-talent spreekt over kans in hoofdmacht: ‘Ziet er goed uit’

Zaterdag, 19 november 2022 om 09:07 • Wessel Antes • Laatste update: 10:59

Christian Rasmussen hoopt binnenkort de kans te krijgen in het eerste elftal van Ajax. De negentienjarige Deense spits is bezig aan een goed seizoen bij Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie en droomt daardoor van speelminuten in de hoofdmacht. In zestien wedstrijden op het tweede niveau van Nederland was Rasmussen dit seizoen acht keer trefzeker. Daarnaast fungeerde Rasmussen één keer als aangever.

Rasmussen denkt dat zijn kansen om door te breken in de hoofdmacht zijn toegenomen bij de Amsterdamse club. “Het ziet er best wel goed uit. Ik scoor veel en moet het gewoon goed doen bij Jong Ajax. Hopelijk krijg ik dan een keer de kans in Ajax 1. Of dat speelt? Een beetje. De timing moet gewoon goed zijn, alles moet perfect zijn.” De aanvalsleider traint al wel vaak mee bij de selectie van Alfred Schreuder.

“Het is heel goed om met de hoofdmacht mee te trainen”, aldus Rasmussen. “Het is een mooie ervaring. Er spelen veel ervaren mannen bij Ajax 1. Wat ik nog moet doen voor mijn kans in de hoofdmacht? Ik wil gewoon veel doelpunten maken bij Jong Ajax. Dat doe ik ook, dus ik hoop dat ik de kans krijg. Het eerste heeft best wel veel aanvallers, maar als ik het gewoon goed doe op de training, ben ik er klaar voor.”

Ajax speelde dit seizoen afwisselend met Mohammed Kudus en Brian Brobbey in de punt van de aanval. Laatstgenoemde was in twintig officiële wedstrijden goed voor acht doelpunten en twee assists. In totaal kwam Brobbey 946 minuten in actie. Kudus was in 21 wedstrijden (979 speelminuten) iets effectiever: de Ghanees was goed voor tien doelpunten en twee assists.