‘Barça stelt vraagprijs vast: Memphis is het koopje van de winterse window’

Zaterdag, 19 november 2022 om 08:30 • Wessel Antes • Laatste update: 08:34

Barcelona wil Memphis Depay in januari per se van de hand doen, zo stelt het Spaanse AS. De krant beweert zelfs te weten wat de 28-jarige aanvaller moet opleveren: slechts vijf miljoen euro. Barça zet in op een verkoop van Memphis omdat zijn salariskosten erg hoog zijn, terwijl de Nederlander weinig invloed heeft op de prestaties van de club. In Catalonië ligt de sterspeler van Oranje nog vast tot medio 2023.

Memphis is de selectiespeler die dit seizoen het minste aantal minuten speelde bij Barcelona: tot dusver kwam de rechtspoot slechts 131 speelminuten in actie verdeeld over alle competities. Tijdens die drie wedstrijden was Memphis één keer trefzeker, in de thuiswedstrijd tegen Elche. Naast Juventus zou Chelsea tijdens de afgelopen transferwindow hebben geïnformeerd naar de spits van het Nederlands elftal. Sport meldde laatst dat ook Sevilla geïnteresseerd is in de diensten van Memphis.

Vijf miljoen euro voor Memphis is relatief gezien een koopje: volgens Transfermarkt.com is hij momenteel circa twintig miljoen euro waard. Barcelona denkt dat een goed WK ervoor kan zorgen dat de belangstelling in Memphis toeneemt. Bij een winters vertrek levert de ex-PSV’er nog een transfersom op. Memphis zou in het Spotify Camp Nou zo’n vijf miljoen euro per jaar opstrijken, waardoor Barcelona daarnaast ook een grootverdiener van de loonlijst zou kunnen schrappen bij zijn vertrek.

Memphis gaat tijdens het aankomende WK in Qatar op jacht naar het record van Robin van Persie. Laatstgenoemde was in de 102 interlands die hij speelde goed voor vijftig doelpunten. Memphis staat na 81 interlands al op 42 treffers. De Barcelona-aanvaller moet de wedstrijd tegen Senegal aankomende maandag echter wel laten schieten, vanwege de revalidatie aan zijn hamstringblessure. De verwachting is dat Memphis er tegen Ecuador en Qatar wel ‘gewoon’ bij is.