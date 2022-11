‘Jezus man, ik speel bij Bayern München. Waar maak ik me druk om?’

Zaterdag, 19 november 2022 om 08:04 • Tom Rofekamp • Laatste update: 08:19

Edson Braafheid vindt dat hij te weinig mentaal begeleid is in zijn spelerscarrière. Dat zegt de oud-linksback in gesprek met Voetbalzone-presentator Jelle Kusters. Braafheid concludeert achteraf dat hij in zijn tijd bij Bayern München best iemand had kunnen gebruiken die hem 'vanuit meerdere perspectieven had kunnen laten denken'. De WK-finalist van 2010 bespreekt hoe hij deze conclusie samen met zijn vriend Gianni Zuiverloon omzette in een levensmissie na het voetbal, en deelt bovendien zijn verwachtingen voor Oranje in Qatar.