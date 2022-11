Ajax krijgt liefst 32 clubs op bezoek: ‘Er is interesse in de ontwikkeling'

Vrijdag, 18 november 2022 om 23:57 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:06

Ajax heeft afgelopen week bezoek gekregen van clubs uit heel Europa, zo vertelt algemeen directeur Edwin van der Sar via de officiële kanalen. De Amsterdammers gaven een inkijkje in de jeugdopleiding aan 32 clubs die geïnteresseerd zijn in de ontwikkelingen bij Ajax. “We hebben een mooi inkijkje gegeven, maar niet de Coca Cola-formule verklapt”, aldus Van der Sar.

Het was de tweede keer in vier jaar tijd dat Ajax de deuren opende voor clubs. In Amsterdam werd een conferentie opgezet voor clubs die ‘willen kijken hoe Ajax traint, coacht en talent tot wasdom laat komen’. Hoewel er aanvankelijk ‘maar’ twintig clubs op de gastenlijst stonden, zijn er uiteindelijk afgevaardigden van liefst 32 ploegen uit de European Club Association (ECA), waar Van der Sar vice-voorzitter van is, op komen dagen.

"De ontwikkeling van talent is niet alleen bij Ajax belangrijk, maar ook bij PSV, Feyenoord, AZ, Vitesse of sc Heerenveen”, vertelt Van der Sar. “We willen de feedback meenemen naar de Nederlandse clubs waar we in Europa mee bezig zijn. De jeugdopleiding is wel onze parel. Die is verdeeld in onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Die drie sectoren komen aan bod. Ook leggen we de combinatie school, studie en trainen uit. Onze Ajax Coaching Academy kan ons daar in meehelpen. In anderhalve dag kunnen we een mooi inkijkje geven.”

"Er waren meer inschrijvingen dan verwacht. We hadden eigenlijk ruimte voor twintig clubs, uiteindelijk waren er 32. We geven niet alle oefeningen weg en verklappen niet de Coca Cola-formule. Maar het is wel fijn om kennis te kunnen delen”, besluit Van der Sar, die ook zelf af en toe op bezoek gaat bij andere clubs. “Als commercieel team gaan we ook nog naar Benfica en Engeland toe. Je leert van elkaar en het is mooi om dat terug te kunnen geven.”