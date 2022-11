Wesley Sneijder: ‘Van Gaal gaat dat woord op ieder mogelijk moment herhalen’

Vrijdag, 18 november 2022 om 22:51 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:03

Wesley Sneijder houdt rekening met een basisplek voor Steven Berghuis in het duel met Senegal. Vrijdagochtend onthulde Berghuis op de persconferentie dat Louis van Gaal in april al liet doorschemeren dat hij mee zou gaan naar het WK. Sneijder ziet het bericht van de bondscoach aan de aanvallende middenvelder als onderdeel van een psychologisch spel. De recordinternational van Oranje denkt dat Berghuis nadien meer vertrouwen heeft gekregen en beter is gaan voetballen.

Sneijder reageert te gast in het programma Veronica Offside op uitspraken van Van Gaal, die enkele dagen eerder ‘imagineren’ probeerde uit te leggen aan de buitenlandse pers. “Het is wel wat hij altijd zegt inderdaad: ‘Je moet het imagineren.’ Daar is hij mee begonnen toen hij zich in Zeist heeft gemeld en elk moment van de dag dat hij het woord kan herhalen zal hij dat doen. Ik weet niet hoe je doet trouwens hoor, ‘imagineren’. Ik was gewoon bezig met de volgende wedstrijd. Je denkt niet dat je wereldkampioen wordt. Je denkt alleen aan de eerstvolgende wedstrijd.”

Toch denkt Sneijder dat het ‘psychologische spel’ van de bondscoach een positief effect kan hebben op een deel van de selectie. De analist haalt onder meer Berghuis aan, die op de persconferentie te kennen gaf dat het appje van Van Gaal ‘wel aan is gekomen’. “Het is typisch Van Gaal”, concludeert Sneijder lachend. “Hij speelt een psychologisch spelletje met zijn spelers en vertelt Berghuis in april al dat hij erbij zit. Als speler wil je dat vertrouwen terugbetalen. Elk moment dat je het kan laten zien, dan wil je het ook laten zien. Kijk maar naar de laatste weken. Berghuis is een van de weinige spelers die overeind is gebleven. Hij voelt een positieve vibe, want hij heeft altijd het vertrouwen gehad van de bondscoach. Door dat ene berichtje.”

“Van Gaal stuurt die berichten bewust: hij doet zoiets echt niet niet zomaar. Ik wist destijds ook dat hij met mij aan het spelen was. Maar dat bedoel ik: het heeft met mij ook wat gedaan en ik ging ook aan de slag. Berghuis heeft precies hetzelfde en hij voelt het vertrouwen.” Sneijder verwacht zelfs dat Van Gaal dusdanig positief is over Berghuis dat laatstgenoemde kan rekenen op een basisplek tegen Senegal. “Ik er ook heilig van overtuigd dat Berghuis maandag in de basis staat, wat er ook gebeurt.”