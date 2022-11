Sneijder roept Van Gaal tot de orde: ‘Ik snap geen meter van die uitspraak'

Vrijdag, 18 november 2022 om 22:30 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:33

Wesley Sneijder vindt dat Louis van Gaal voorzichtig moet zijn met uitspraken over de kansen voor Oranje op het WK. De bondscoach gaf op de eerste persconferentie in Qatar aan dat hij verwacht dat Nederland wereldkampioen wordt, maar de recordinternational van Nederland vindt het een gevaarlijke uitspraak. “Je weet wat dat met tegenstanders doet. Die hangen die uitspraken op in de kleedkamer”, aldus Sneijder.

“We moeten voorzichtig zijn”, stelt de analyticus te gast in het programma Veronica Offside. “Ik hoor om me heen dat de poule makkelijk is, maar zie die eerst maar eens te overleven. Ik snap trouwens voor geen meter waarom de coach zó positief is. Ik vind het apart dat hij dit nu al uitspreekt. Kijk, als je nou bondscoach van Brazilië bent, dan kun je wel zeggen dat je wereldkampioen wordt.” Sneijder stelt onder meer dat Nederland in de groepsfase al veel moeite kan hebben met Senegal en Ecuador, omdat ‘de teamspirit enorm is’ binnen die ploegen.

“Het doet ook wat met je tegenstanders. Als je bij Oranje zegt dat je wereldkampioen wordt, dan weet je wat dat met Senegal doet. Die zien dat ook. Wat een tegenstander zegt wordt groot opgehangen in de kleedkamer. Zo van: kijk eens wat die koekenbakkers zeggen aan de overkant. Het zou ook gewoon tegen je kunnen werken. Blijf gewoon rustig en laat het op je afkomen. Je moet in het toernooi groeien. Als je nu kijkt zie toch sowieso al acht landen die er voor ons liggen?”, besluit Sneijder.

Verslaggevers uit verschillende landen wilden op de persconferentie graag weten waarom Van Gaal zo veel vertrouwen heeft in zijn elftal. Dat legde de bondscoach van Oranje uit in het Engels en daarbij gebruikte hij meteen een letterlijk vertaald Nederlands gezegde. "Ik geloof dat we niet de beste individuele spelers op aarde in ons team hebben, maar ik geloof in teambuilding en in tactiek. I believe that we can come an end, maar we hebben ook geluk nodig. Vervolgens sprak de oefenmeester de verwachting uit dat Nederland wereldkampioen wordt."