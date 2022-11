Van Gaal wuift kritiek weg: ‘Ik ben heel tevreden over hem: hij levert altijd'

Vrijdag, 18 november 2022 om 23:25 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:57

Louis van Gaal heeft Daley Blind opnieuw publiekelijk verdedigd. De bondscoach van het Nederlands elftal stelt tegenover NRC dat de linkspoot van Ajax 'altijd geleverd' heeft in Oranje en dat hij hoog in de hiërarchie bij het nationale team staat. De verdediger van de Amsterdammers kent niet het beste seizoen uit zijn carrière en verscheen de laatste wedstrijden bij Ajax niet meer aan de aftrap. Toch twijfelde Van Gaal geen moment over het wel of niet oproepen van de 94-voudig international.

"Blind heeft altijd geleverd in het Nederlands elftal", begint Van Gaal. "Over hem ben ik heel tevreden. Hij speelt bij Oranje ook op een heel andere positie dan bij Ajax. Ik ben er zelfs wel blij mee dat hij een beetje rust heeft gehad in aanloop naar het WK.” Blind werd begin november voor de wedstrijd bij Rangers (0-3 overwinning) in de Champions League geslachtofferd. Sindsdien is de 32-jarige verdediger niet meer vanaf het startsignaal aan de aftrap verschenen. Van Gaal zegt zich overigens niet bemoeid te hebben met de bepaling van de hiërarchie bij Oranje. De trainer geeft aan dat de verhoudingen kloppen en dat hij daar niets aan wil veranderen.

Mede daardoor staat Blind staat onverminderd hoog in de Oranje-hiërarchie. Van Gaal gaf eerder al aan het 'ongelooflijk' te vinden dat de positie van Blind ter discussie staat. "Hij speelt bij mij niet linksback en niet als middenvelder, wat hij ook kan in mijn ogen. Hij speelt ook niet links in het centrum bij mij. Hij speelt als wingback. Hij is juist de tactische variant." De hiërarchie is bij Oranje een sociale rangorde die op meer is gebaseerd dan prestaties alleen. Zo heeft ook Atalanta-middenvelder Marten de Roon, die eveneens deel uitmaakt van de groep in Qatar, een belangrijke positie in de groep, ondanks dat hij lang niet altijd basisspeler is onder Van Gaal.

Dat de oefenmeester Blind wel heeft geselecteerd, is gezien het eerdere negeren van Georginio Wijnaldum opvallend te noemen. Van Gaal vindt echter dat de situatie met de middenvelder van AS Roma, die het WK mist vanwege een scheenbeenbreuk, niet te vergelijken is. "Wijnaldum was uit vorm en speelde niet bij zijn club, Paris Saint-Germain", legt de 71-jarige ex-trainer van onder meer Manchester United en Bayern München uit. "Aanvankelijk riep ik hem nog op, juist omdat ik zoveel vertrouwen in hem heb. Alleen hij leverde niet. Dan heeft het geen zin hem te selecteren."