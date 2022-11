John Heitinga is dolgelukkig met contractverlenging: ‘Ik bepaal mijn route'

Vrijdag, 18 november 2022 om 21:05 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:19

Ajax maakte woensdag bekend dat het het contract met Jong Ajax-trainer John Heitinga heeft verlengd tot medio 2025. De oud-international van het Nederlands elftal geeft op de clubkanalen van de Amsterdammers aan blij te zijn met de verlenging. "De club spreekt het vertrouwen uit om met mij langer verder te gaan. Dan denk ik dat je toch iets goed doet."

"Ik denk dat ik hier van de club de kans heb gekregen om me hier te ontwikkelen als trainer", spreekt de 87-voudig international zijn dankbaarheid uit. "Eerst ga je snuffelen om te kijken of het bij je past. Eerst moet je de trainersdiploma halen en vervolgens gaat het om de route. Dat is iets waar ik zelf de regie in wil hebben. Als je vanuit de jeugd naar het betaald voetbal gaat is dat toch een stap. Voor een speler maar ook als trainer. Iedereen heeft zijn persoonlijke agenda, die heb ik ook. Maar daarbij gaat het er wel om dat je mensen om je heen verzamelt die je ook versterken. Het voetbal wordt complexer en interessanter, dus is het belangrijk dat iedereen daarin zijn bijdrage levert."

"Ik denk dat ik een trainer ben die dichtbij zichzelf staat en die werkt vanuit onder andere relaties", vervolgt de oud-speler van onder meer Ajax en Atlético Madrid. "Elke dag als je hier naartoe komt kun je je helemaal voorbereiden, en daarbij kijk ik ook naar future planning, maar het allerbelangrijkste is dat je met mensen werkt. Mensen zijn emoties en die moet je ook aanvoelen. Ik weet dat ik erg vanuit emotie handel en dat ik daarin veel op gevoel doe." Heitinga was voor zijn start als trainer bij Jong Ajax in het seizoen 2020/21 verantwoordelijk voor de Onder 18 en Onder 19.

De oud-verdediger ziet dan ook de verschillen tussen de jeugdelftallen en Jong Ajax. "Je speelt tegen senioren en die zijn fysiek vaak sterker, je speelt tegen verschillende speelsystemen en het gaat erom dat je fysiek sterker wordt. Je moet het verschil maken met je voetballende kwaliteiten, maar we lopen aan tegen dat stukje leren of winnen. Als het leren is, is dat prima, maar dan moet je niet elke keer dezelfde fouten maken." Met Jong Ajax staat Heitinga momenteel tiende in de Keuken Kampioen Divisie.