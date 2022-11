Doelman Ronald Koeman jr. leidt met kolderieke blunder forse nederlaag in

Vrijdag, 18 november 2022 • Mart van Mourik

FC Eindhoven heeft vrijdagavond een comfortabele zege geboekt in de Keuken Kampioen Divisie. In eigen huis was de ploeg van trainer Rob Penders een maat te groot voor Telstar: 3-0. De Eindhovense doelpuntenproductie werd verzorgd door Brian De Keersmaecker, Jasper Dahlhaus en Evan Rottier. Doelman Ronald Koeman jr. ging opzichtig in de fout bij de openingstreffer van de thuisploeg. Dankzij de zege in de Klassieker van de Keuken Kampioen Divisie komt Eindhoven weer een stap dichter bij de top drie, terwijl Telstar door de nederlaag blijft steken op de dertiende positie.

Penders besloot om zijn ploeg op meerdere posities te wijzigen ten opzichte van het verloren duel met PEC Zwolle (5-2). Collin Seedorf werd geposteerd als rechtercentrumverdediger en verving de geblesseerde Maarten Peijnenburg. Pieter Bogaers moest zijn plek aan de andere kant in het centrum afstaan aan Jarno Janssen. Verder kreeg Pjotr Kestens voorin de voorkeur boven Charles-Andreas Brym. Bij Telstar kreeg Koeman jr. de kans om zich onder de lat te bewijzen, terwijl Anwar Bensabouh en Özgür Aktas ditmaal eveneens konden rekenen op een basisplek.

?? @FCEindhoven komt op voorsprong door blunder van Ronald Koeman Jr. ?? pic.twitter.com/Br8DakGDpF — ESPN NL (@ESPNnl) November 18, 2022

De eerste speldenprikjes werden uitgedeeld door FC Eindhoven, dat onder meer via Lamine Diaby-Fadiga gevaarlijk werd. Waar de spits over schoot en een voorzet van Tibo Persyn op een haar na miste, was De Keersmaecker wél trefzeker. In de tiende speelminuut produceerde de middenvelder een schot van afstand dat door Koeman jr. volledig verkeerd werd ingeschat: de doelman blunderde opzichtig en hielp de thuisploeg in het zadel: 1-0. Op slag van het rustsignaal kreeg Telstar de kans om de stand te nivelleren, maar doelman Nigel Bertrams bracht redding op een inzet van Bensabouh.

In het tweede bedrijf kwam Telstar, dat voor rust weinig gevaar creëerde, vaker in de buurt van het vijandige doel. Onder meer Tom Overtoom en David Min deden een duit in het zakje, maar hun respectievelijke inzetten brachten Bertrams niet in de problemen. Eindhoven hield eenvoudigerwijs stand en kon de voorsprong in de slotfase verder uitbouwen. In de 88ste minuut zorgde Dahlhaus op aangeven van Rottier voor de 2-0, terwijl laatstgenoemde enkele minuten later zelf de eindstand op het scorebord zette na een snelle counter: 3-0.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Heracles Almelo 15 11 1 3 21 34 2 PEC Zwolle 15 10 2 3 19 32 3 MVV Maastricht 15 9 3 3 7 30 4 FC Eindhoven 16 8 5 3 8 29 5 Almere City FC 15 8 2 5 3 26 6 Jong AZ 16 7 3 6 5 24 7 Roda JC Kerkrade 16 7 3 6 4 24 8 Willem II 15 6 5 4 4 23 9 VVV-Venlo 15 6 4 5 -3 22 10 Jong Ajax 16 5 6 5 2 21 11 De Graafschap 16 6 3 7 0 21 12 Jong PSV 16 5 5 6 0 20 13 FC Den Bosch 15 6 1 8 -3 19 14 Telstar 16 4 7 5 -8 19 15 NAC Breda 15 5 3 7 -6 18 16 TOP Oss 15 5 1 9 -8 16 17 ADO Den Haag 16 4 4 8 -7 16 18 FC Dordrecht 15 4 3 8 -6 15 19 Helmond Sport 16 5 0 11 -17 15 20 Jong FC Utrecht 16 2 3 11 -15 9